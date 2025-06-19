نيسان تطلق سيارتها الكهربائية Leaf الجديدة في الأسواق.. صور

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة نيسان اليابانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق الجيل الثالث من سيارتها الكهربائية Leaf الشهيرة.

انسيابية وأيروديناميكية

وحرصت الشركة اليابانية في تصميم الجيل الجديد من أيقونتها Leaf على تعزيز الانسيابية والأيروديناميكية الهوائية بشكل كبير، ما ينعكس بالإيجاب على مدى السيارة الكهربائي؛ حيث تم اعتماد مقابض أبواب متدفقة وسقف انسيابي، بالإضافة إلى تحسينات دقيقة في التصميم الأمامي والخلفي مثل شكل العجلات الجديد والفتحات الهوائية على المقدمة.

وتخطف السيارة Leaf الجديدة الأنظار بشريط الإضاءة العريض الممتد على الواجهة الأمامية والكشافات الأمامية الممتدة إلى الأسفل، بينما يوفر الاسبويلر الخلفي المتكامل تدفق هواء بشكل مثالي.

ويستند الجيل الجديد على منصة CMF-EV ، التي طورها تحالف رينو–نيسان–ميتسوبيشي، ما يوفّر مساحة داخلية واسعة للركاب في الأمام والخلف. ويبلغ طول السيارة 4.35متر، وعرضها 1.81متر، وارتفاعها 1.55 متر، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 437 لترا.

وتتميز المقصورة الداخلية بشاشتين بقياس 14.3 بوصة لكل منهما، بالإضافة إلى نظام تشغيل يعتمد على تطبيقات Google، مما يتيح الوصول السريع إلى خرائط Google وGoogle Assistant، كما يمكن التحكم بالوظائف الأساسية بسهولة عبر الأوامر الصوتية.

ومن التجهيزات الفريدة أيضا السقف البانورامي الكهربائي بتقنية الكهرُوكروم، والذي يمكن التحكم في شفافيته بضغطة زر، بدءا من الشفافية الكاملة وحتى التعتيم، مع طبقة عاكسة تقلل من أشعة الشمس وتحافظ على برودة المقصورة.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Leaf الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 160 كيلووات/214 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 355 نيوتن متر أو بقوة 130 كيلووات/177 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 345 نيوتن متر.

وفي أحسن الحالات تتسارع السيارة الكهربائية من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 6ر7 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 160 كلم/س.

ويتوفر الجيل الجديد بخيارين من البطاريات، الأول بسعة75 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى604 كلم، والثاني بسعة52 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 436 كلم.