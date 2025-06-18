قبل الشراء.. تعرف على أسعار أرخص سيارة "إيطالية" جديدة في مصر

القاهرة - (مصراوي):

تقدم شركة "داينامكس أوتو" الوكيل الحصري لعلامة فيات التجارية في مصر، السيارة فيات تيبو الجديدة كأرخص سيارة للعلامة الإيطالية في السوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري.

وتتوفر فيات تيبو موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 695 ألف جنيه للفئة المزودة بناقل حركة يدوي، و745 ألف جنيه للفئة الأولى أوتوماتيك، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ788 ألف جنيه.

تعتمد فيات تيبو على محرك بنزين تنفس طبيعي سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان، وتبلغ السرعة القصوى إلى 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا، وخيارين لنواقل الحركة "مانيوال" و"أوتوماتيك".

تأتي سيارة فيات بهيكل بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

تمتلك تيبو مجموعة من وسائل الأمان أبرزها وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

كما تمتلك السيارة عدد من الكماليات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.

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