بالصور.. فورد تقدم نسخة "بنزين - كهرباء" من سيارتها رانجر البيك آب

ديترويت - (د ب أ):

أعلنت شركة فورد الأمريكية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن توسعة عائلة سيارتها "رانجر" Ranger البيك آب بنسخة جديدة تعتمد على نظام الدفع Plug-in الهجين.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن النسخة الهجينة تجمع بين محرك بنزين بسعة 2.3 لتر ومحرك كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 205 كيلووات/279 حصان، والتي تُنقل إلى العجلات الأربع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من عشر سرعات.

وتتضافر جهود نظام الدفع الهجين مع بطارية بسعة11.8 كيلووات ساعة، والتي تتيح مدى سير يبلغ 43 كلم.

خصائص عملانية

وتتسم السيارة Ranger البيك آب بخصائص عملانية؛ حيث تصل الحمولة القصوى إلى 1 طن، مع قدرة سحب تصل إلى 3.5 طن.

ويتم طرح النسخة الهجينة فقط بهيكل "الكابينة المزدوجة"، الذي يوفر خمسة مقاعد، ويتاح بثلاث فئات تجهيز مختلفة.

كما يتوفر للسيارة العديد من خيارات التجهيز مثل المقاعد الجلدية ونظام صوتي فائق من شركة بانج & أولفسن، بالإضافة إلى طلاءات خاصة وزخارف تصميمية فريدة، فضلا عن حزمة تقنيات ووسائل راحة موسّعة.