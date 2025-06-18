القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة إكسون موبيل مصر عن تجديد التعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية من خلال تقديم دعم إضافي لـلمزيد من أسر ضمن برنامج "باب أمل" التابع لمؤسسة ساويرس.

وبتجديد التعاون المشترك يرتفع العدد الإجمالي للأسر التي تتبناها الشركة من خلال البرنامج إلى نحو 100 أسرة، وتقوم مؤسسة عطاء بلا حدود بتنفيذ هذا البرنامج الطموح في محافظة أسيوط.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لسعي شركة إكسون موبيل مصر المستمر لتعزيز هذا التعاون المثمر ومضاعفة آثاره الإيجابية على المجتمعات المحلية، انطلاقًا من النجاحات التي تحققت منذ بداية العمل بهذا البرنامج.

كما تؤكد موبيل على حرصها الدائم على دعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي وملموس في حياة الأفراد والمجتمعات المحلية.

قال المهندس يوسف حافظ، عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة اكسون موبيل مصر، إن هذه الاتفاقية تجسد مرحلة جديدة من التزام شركة إكسون موبيل مصر بدعم برنامج "باب أمل" الحيوي والمدعوم بالأدلة العلمية.

وأضاف حافظ أن الشركة بدأت هذه الرحلة في عام 2022 بدعم 20 أسرة من خلال التعاون المثمر مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، كجزء من استراتيجيتنا لدعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال تمكينها اقتصاديا.

وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية، حققنا إنجازًا ملحوظًا، مما دفعنا إلى توسيع نطاق الاتفاقية ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى نحو 100 أسرة على مدار العامين القادمين.

وأوضح أن هذا التقدم المطرد يعكس الإيمان العميق بأهمية هذا البرنامج ودوره الفعال في تحسين حياة الأسر المشاركة، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات التي نعمل بها."

من جانبها، أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس أن برنامج (باب أمل) ليس مجرد تدخل تنموي، بل هو ترجمة حقيقية لرؤية وفلسفة المؤسسة، والتي تضع الإنسان في قلب العملية التنموية.

وقالت حسني إن الفترة الماضية أثبتت نجاح البرنامج في إحداث تحوّل ملموس في حياة مئات الأسر في صعيد مصر، ونتطلع في هذه المرحلة الجديدة إلى توسيع نطاق هذا الأثر بدعم من شركائنا.

وشددت على أن الشركات التي تدرك مسؤوليتها المجتمعية وتسهم في تقديم حلول جذرية ومستدامة، هي ركيزة أساسية لأي تنمية حقيقية.

وأردفت أن الشراكة مع إكسون موبيل مصر نموذجًا يُحتذى به في العمل التنموي المبني على التعاون الفعّال بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أثر مجتمعي مستدام.

ولفتت إلى أن تجديد الشراكة مع موبيل هو دليل على ثقة الشركاء في جدوى البرنامج، وحافز لنا لمواصلة الابتكار وتوسيع نطاق التأثير والوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا في صعيد مصر.

نطمح من خلال برنامج "باب أمل"، أن نعيد رسم خريطة الأمل في مجتمعاتنا، إنطلاقا من إيمان عميق ورؤية مشتركة بأن لكل فرد الحق في فرصة حقيقية تُمهّد له طريقًا جديدًا نحو حياة كريمة ومنتجة."

يذكر أن برنامج "باب أمل" يمثل نموذجًا ناجحًا في مكافحة الفقر المدقع، ويستند إلى منهجية براك الدولية المطبقة في أكثر من 50 دولة حول العالم.

ويهدف البرنامج للوصول إلى 100,000 أسرة بحلول عام 2028، وقد وضعت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية استراتيجية توسع شاملة تقوم على أربع ركائز رئيسية: التكامل في السياسات، وتعبئة الموارد، وبناء القدرات، والمتابعة والتقييم.

وقد تبنت مؤسسة ساويرس وشركاؤها هذا النهج في مصر منذ عام 2018، بالشراكة مع مؤسسة براك كدعم فني ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر لقياس الأثر. وتم بالفعل استهداف 6,458 أسرة شديدة الفقر بكل من أسيوط وسوهاج والمنيا.

يتم استهداف حوالي 2800 اسرة جديدة بالمرحلة الحالية بـ2025 بكل من أسيوط و سوهاج و من المتوقع تضاعف هذا الرقم بحلول 2026، وذلك بالتعاون مع جمعية "عطاء بلا حدود" بأسيوط و"الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية" بسوهاج و "شروق مصر" بالمنيا.

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