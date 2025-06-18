فولكس فاجن تكشف رسميًا عن أول سيارة أوروبية ذاتية القيادة.. صور

هامبورج - (د ب أ):

أزاحت شركة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج للسيارت في أوروبا، الستار عن أول نسخة لسيارة تعمل بالكامل بتقنية القيادة الذاتية.

وعرضت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا في مدينة هامبورج الألمانية، الثلاثاء، النسخة النهائية من مركبتها الكهربائية ذاتية القيادة آي دي بوز ايه دي (والحرفان الأخيران اختصار لعبارة القيادة الذاتية).

ومن المقرر أن يبدأ تشغيلها لأول مرة اعتبارًا من عام 2026 في هامبورج ولوس أنجيليس، على أن يتم استخدامها في مدن أخرى لاحقًا.

وخلال العرض العالمي الأول للسيارة الجديدة في هامبورج، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن، أوليفر بلومه: «بهذا تضع مجموعة فولكس فاجن نفسها في مقدمة سوق نمو عالمي واعد بمليارات اليوروهات».

وأضاف: «بدءًا من 2026، سنوفر تنقلًا ذاتي القيادة ومستدامًا على نطاق واسع في أوروبا والولايات المتحدة».

وبحسب بيانات فولكس فاجن، فإن هذه السيارة تُعد أول مركبة إنتاجية أوروبية تعمل بالكامل بالقيادة الذاتية.

وسيجري تصنيعها في مصنع فولكس فاجن للشاحنات التجارية في مدينة هانوفر.

وصرّح كريستيان زينجر، عضو مجلس إدارة قسم الشاحنات التجارية والمسؤول عن سيارات القيادة الذاتية، قائلًا: «ولا شيء في هذا المشروع مُخطط له كسلسلة محدودة»>

وأشار زينجر إلى أن الخطة تستهدف كميات إنتاج كبيرة. وأضاف: «نحن نؤمن بقدرتنا على أن نصبح المزود الرائد في أوروبا».

وتعتزم فولكس فاجن تسليم أكثر من عشرة آلاف وحدة من الجيل الأول المعلن عنه من السيارة آي دي بوز ايه دي، ومن المتوقع أن تسير أول ألف مركبة في الطرق بحلول نهاية عام 2027.

ووفقًا لزينجر، فإن شركة "أوبر" وحدها – التي أعلنت فولكس فاجن عن شراكة معها في الولايات المتحدة في أبريل الماضي – تعتزم شراء ما يصل إلى عشرة آلاف مركبة خلال السنوات العشر القادمة.

وكان من المتوقع بالأساس أن يبدأ التشغيل المنتظم لهذه السيارة في هامبورج في عام 2026، قبل أن يتم تأجيل الموعد إلى 2027.

وذكر ساشا ماير، من شركة مويا التابعة لفولكس فاجن والمتخصصة بخدمة التاكسي الجماعي، أن الأسطول هناك قد يصل على المدى المتوسط إلى 500 مركبة كهربائية ذاتية القيادة.

يُذكر أن اختبارات القيادة باستخدام النماذج الأولية بدأت بالفعل هناك منذ عام 2023.