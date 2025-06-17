بعد تخفيض أسعارها 100 ألف جنيه| من ينافس KGM توريس الكورية في مصر؟

القاهرة - (مصراوي):

أقرت شركة عربيات الوكيل الحصري لعلامة KGM الكورية الجنوبية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة توريس الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، بقيم تتراوح بين 76 و100 ألف جنيه خلال شهر يونيو الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية فقد تراجعت أسعار الفئة القياسية إلى 1,575,000 جنيه، أما الفئة الثانية فجاءت بسعر 1,699,000 جنيه.

أما الفئة الثالثة كانت الأقل تخفيضًا حيث تراجعت 76 ألف جنيه لتباع بـ1,849,000 جنيه، الفئة الرابعة تراجعت إلى 1,990,000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 4×4 أصبح سعرها 2,090,000 جنيه.

أما الفئة الأعلى تجهيزاً ذات نظام الدفع الرباعي 4×4، فقد أصبحت بسعر 2,090,000 جنيه.

تعتمد KGM توريس على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 163 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 280 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

ومع تراجع أسعارها، أصبحت KGM توريس تحظى بحسب مراقبين على ميزة تنافسية مع عدد من السيارات التي تندرج في نفس الشريحة السعرية بقطاع سيارات الـSUV الرياضية في مصر.

ويرصد التقرير التالي أبرز منافسي KGM توريس الجديدة بمصر:

هيونداي توسان

تتوفر هيونداي توسان NX4 FL الجديدة خلال يونيو الجاري بـ6 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون 650 ألف جنيه للفئة الأولى SHADOW، ومليون و790 ألف جنيه للفئة BLAZE، والفئة REDLINE سعرها مليون و900 ألف جنيه.

أما الفئة NIGHT سعرها الرسمي 2.100.000 جنيه، أما فئة BLACK DIAMOND سعرها 2.250.000 جنيه، والفئة NLINE (AWD) من توسان 2.425.000 جنيه.

تعتمد توسان Facelift الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI بقوة 180 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

بيجو 3008

تتوفر بيجو 3008 موديل 2025 الجديدة خلال شهر يونيو الجاري بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 2.200.000 جنيه للفئة Allure، و2.460.000 جنيه للفئة GT الأعلى تجهيزًا.

تقدم بيجو 3008 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 163 حصان، عزم أقصى 240 نيوتن متر، يرتبط محركها بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 201 كم/س، وتنطلق من الثبات لـ 100 كم/س خلال 8.9 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6 لترات لكل 100 كم.

كيا سبورتاج

يقدم وكيل كيا الكورية الجنوبية السيارة سبورتاج موديل 2025 بـ5 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 1.800.000 جنيه للفئة القياسية، و1.920.000 جنيه للفئة الثانية، و2.025.000 جنيه للفئة الثالثة.

أما الفئة الرابعة من كيا سبورتاج سعرها الرسمي 2.125.000 جنيه، والفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا من السيارة تباع بسعر رسمي 2.275.000 جنيه.

كيا سبورتاج تعمل بمحرك تربو سعة 1600 سي بقوة 180 حصان، عزم أقصي 265 نيوتن متر عند 4500 لفة بالدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 7 نقلات. تتسارع سبورتاج من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.1 ثانية، وتستهلك في المتوسط 7.5 لتر لكل 100كم، وتصل لسرعة قصوى 180كم/س.

أوبل جراند لاند

تقدم أوبل جراند لاند الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2025 في السوق المصري بثلاث فئات بأسعار تبدأ من 1.949.000 جنيه للفئة القياسية، و2.049.000 جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة بـ2.199.000 جنيه.

تعتمد جراند لاند على سواعد محرك تربو 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 163 حصان، عزم أقصى 240 نيوتن متر، يرتبط محركها بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، تبلغ سرعة السيارة القصوى 201 كم /س، وتنطلق من الثبات لـ 100 كم/س خلال 8.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين 6 لترات لكل 100 كم.

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