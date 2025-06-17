مع اقتراب طرح سيارة جديدة صناعة مصرية..6 سيارات سبقتها خلال 2025

كتب - محمود أمين:

تستعد مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان الصينية في مصر، إلى الكشف عن النسخة المجمعة محليًا من السيارة شانجان cs55 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ومن المقرر أن يقيم الوكيل المحلي للعلامة الصينية مؤتمرًا صحفيًا بالقاهرة مساء غد الأربعاء، للكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بسيارة شانجان التي ستحمل شعار "صنع في مصر" وأسعارها الرسمية.

نستعرض خلال هذا التقرير السيارات التي سبقت شانجان Cs55 إلى قطاع التصنيع المحلي خلال النصف الأول من عام 2025 الجاري:

جيلي كول راي

تقدم جيلي كول راي المصنعة محليا بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و99 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون و199 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا مليون و299 ألف جنيه.

وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 172 حصان وعزم دوران 290 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7.6 ثوانٍ.

بروتون ساجا

تباع ساجا 2025 المجمعة محليًا هي أرخص بمصر، وسعرها رسمي 650 ألف جنيه.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

شيفرولية أوبترا

تعمل "أوبترا" بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تقدم أوبترا في مصر من فئتين الأولى بسعر 765.000 جنيه، الفئة الثانية بسعر 770.000 جنيه.

ستروين C4X

تقدم مجموعة قصراوي جروب، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، موديل 2026 من السيارة C4X الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بصناعة محلية، تقدم بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من مليون و289 ألف جنيه، ومليون و449 ألف جنيه للفئة الثانية.

تعتمد ستروين C4X المجمعة محليًا على محرك سعة 1.2 لتر تربو بقوة 130 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، كما توفر السيارة مساحة داخلية واسعة وصندوق أمتعة بسعة 510 لتر.

جيلي إمجراند

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 879 ألف جنيه للفئة الأولى، 999 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

جيتور x70 بلس

تقدم قصراوي جروب، الوكيل الرسمي لعلامة جيتور، الطراز X70 Plus رسميًا في السوق المصري بنسخة الإنتاج المحلي وتأتي بفئة واحدة بسعر رسمي يبلغ 1.195.000 مليون جنيه.

تعتمد جيتور X70 Plus المجمعة محليًا على محرك 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني يولد قوة تبلغ 156 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة DCT مزدوج القابض من 6 سرعات، يدفع العجلات الأمامية، مما يمنح السيارة تجربة قيادة سلسة وهادئة سواء داخل المدينة أو على الطرق المفتوحة. وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومترًا في الساعة.

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