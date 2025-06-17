خلال ساعات.. طرح سيارتين جديدتين لأول مرة في السوق المصري

القاهرة - (مصراوي):

تستعد مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر، إلى طرح سيارتين جديدتين للعلامة الصينية تنضمان لأول مرة إلى السوق المحلي.

ويعقد الوكيل المحلي للعلامة الصينية، مؤتمرًا صحفيًا مساء الأربعاء، بالقاهرة للكشف عن كل ما يتعلق بالسيارتين من مواصفات فنية وميكانيكية وأسعارهما الرسمية.

فيما يلي نظرة على السيارتين والمواصفات التي تقدمان بهما عالميًا:

شانجان UNI-V

تقدم شانجان UNI-V بتصميم يحمل طابعًا رياضيًا ، يدمج بين تصميم السيدان والفاستباك؛ وتعتمد السيارة عالميًا على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة تصل إلى 185 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن.متر.

هذا المحرك يتصل بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض مكون من 7 سرعات، ما يسمح للسيارة بالانطلاق بسرعة قصوى تصل إلى 205 كيلومتر في الساعة.

من ناحية الحجم، تأتي السيارة بطول 4.68 متر وعرض 1.83 متر وارتفاع يبلغ 1.43 متر، فيما تمتد قاعدة عجلاتها على مسافة 2.75 متر.

تتميز UNI-V بباقة متكاملة من وسائل السلامة، من أبرزها أنظمة فرملة ذكية وبرامج استقرار إلكتروني، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية وجانبية، وأنظمة لمراقبة الحارة المرورية والتنبيه قبل الاصطدام. كما تم تزويدها بكاميرات محيطية ونظام لتثبيت السرعة.

أما من الداخل، تأتي السيارة مزودة بثلاث شاشات رقمية لعرض المعلومات والترفيه، أبرزها شاشة وسطية بقياس 10.25 بوصة تعمل باللمس،.

وتدعم السيارة الاتصال مع الهواتف الذكية عبر تطبيقي آبل كار بلاي واندرويد أوتو، إلى جانب نظام صوتي يضم ثماني سماعات، وسقف بانورامي، بالإضافة إلى تكييف أوتوماتيكي وفرش داخلي جلدي.

شانجان Eado plus

سيارة شانجان Eado plus ستنضم أيضًا إلى السوق المصري، وتعتمد "إيدو بلس" على نفس المحرك التربو سعة 1.5 لتر المستخدم في UNI-V، لكن بقوة حصانية تقدر بحوالي 178 حصاناً، مع نفس عزم الدوران البالغ 300 نيوتن.متر، وناقل حركة مزدوج القابض من سبع سرعات.

من حيث الأبعاد، تأتي "إيدو بلس" بطول يبلغ 4.77 متر، وعرض 1.84 متر، وارتفاع يصل إلى 1.44 متر، مع قاعدة عجلات 2.76 متر.

على صعيد أنظمة السلامة، تضم السيارة مجموعة متطورة من التقنيات، تتنوع بين أنظمة كبح ذكية، وبرامج توازن إلكترونية، إضافة إلى حساسات ركن خلفية.

السيارة مزودة أيضًا بكاميرا بزاوية رؤية واسعة تصل إلى 540 درجة في الفئة الأعلى، إلى جانب ميزة رصد البقعة العمياء التي تعزز السلامة في التنقلات داخل المدن أو على الطرق السريعة.

المقصورة الداخلية لـ "إيدو بلس" تأتي بتجهيزات تشمل، تشمل شاشات عرض رقمية للعدادات والبيانات الترفيهية، حيث تأتي الشاشة الوسطية بقياس 13.2 بوصة وتدعم الأوامر الصوتية وتطبيقات الهواتف الذكية.

في حين يُضاف سقف بانورامي في الفئة الأعلى وفتحة سقف في النسخة القياسية. وتتفاوت التجهيزات الداخلية بين الفئات من حيث نظام الصوت وعدد السماعات، وخيارات التحكم في المناخ.