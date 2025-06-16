القاهرة - (مصراوي):

نشرت القناة الرسمية للبرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة (Euro NCAP) على موقع "يوتيوب"، نتائج اختبار سيارة بيجو 5008 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2025.

وأوضح البرنامج الأوروبي أن طراز بيجو 5008 هو نموذج شريك لسيارة بيجو 3008، وقامت Euro NCAP بمقارنة كلا السيارتين للتحقق مما إذا كانت نتائج اختبارات بيجو 3008 تنطبق على بيجو 5008، وإجراء اختبارات إضافية عند الحاجة.

وواجهت بيجو 5008 الجديدة محاكاة لحادث اصطدام أمامي جهة السائق بسرعة 64 كم/س، وكذا الاصطدام الأمامي الكلي بسرعة 50 كم/س، والاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.

تعرضت قوائم السيارة الجانبية كذلك إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.

كما خضعت السيارة إلى سيناريو جديد من الاختبارات تحاكي اصطدام راكبي الدراجات بأبواب السيارات المفتوحة، والمعروف باسم Cyclist Dooring Prevention.

وتتضمن منظومة الاختبارات الحديثة أيضًا تجارب تصادم متعددة باستخدام نماذج تحاكي رأس طفل وبالغ، إلى جانب نماذج للساق العليا والسفلى، وذلك لمحاكاة الإصابات الواقعية للمشاة عند الاصطدام بالسيارات.

كما تم تعزيز الاختبارات الميدانية لتشمل أنظمة الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (AEB) في سيناريوهات اصطدام بالمشاة وراكبي الدراجات، وتذكير الركاب بربط حزام الأمان، وتحذيرات من التعب أو التشتت أو ضعف الانتباه، وأنظمة دعم البقاء في المسار، والتحكم في السرعة عبر قراء سرعات الطريق.

وبانتهاء الاختبار الذي بحث فاعلية وسائل حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، منح (Euro NCAP) السيارة 4 نجوم فقط من 5 نجوم.

وحصلت أنظمة الأمان بالسيارة المخصصة لحماية السائق على فعالية بنسة 82% والركاب بالمقاعد الخلفية بنسبة 85% والمارة بنسبة 79%، وحصلت وسائل الأمان المساعدة على نسبة 62%.

يشار إلى أن بيجو 5008 موديل 2025 متاحة لعملاء السوق المصري بـ3 فئات من التجهيزات، وتباع بأسعار رسمية تبدأ من مليونين و470 ألف جنيه وتصل إلى ثلاثة ملايين و670 ألف جنيه.

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