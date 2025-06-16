تفقدها الرئيس السيسي اليوم.. أسعار ومواصفات ستروين C4X المجمعة بمصر

كتب - محمود أمين:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عددًا من سيارات طراز "سيتروين C4X" التي تصنع محليًا بنسبة مكون 45% بمصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية.

جاء ذلك على هامش اجتماع السيسي باللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، للوقوف على مجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة في مختلف المجالات.

وتقدم مجموعة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، السيارة C4X الـFacelift موديل 2026 بمحرك 3 سلندر تربو سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان عند 230 نيوتن ميتر، وينقل حركته إلى المحاور الأمامية ناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.

يبلغ طول ستروين C4X Facelift الجديدة 4.350 ملم، وعرضها الكلي 1.834 ملم، وارتفاعها 1.525، وقاعدة عجلات بطول 2670 ملم، وتتسع مساحة التخزين الخلفية إلى 340 لترًا مكعبًا وتقف على جنوط رياضية قياس 17 بوصة.

تمتلك ستروين C4X المحسنة باقة من أنظمة السلامة والأمان أبرزها فرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج ESP للثبات الإلكتروني، وفرامل EPB الكهربائية اليدوية، ومثبت سرعة، ونظام HSA لصعود المرتفعات.

يتوفر بالسيارة أيضًا وسائد هواء أمامية وستائر هوائية جانبية، وحساسات ركن أمامية وكاميرا أمامية وخلفية ونظام تنبيه النقاط العمياء، ونظام مراقبة إرهاق السائق، ونظام مراقبة ضغط هواء الإطارات؛ فضلًا عن مصابيح LED أمامية وخلفية، ومصابيح ضباب أمامية LED، وحساس مطر.

زودت السيارة الفرنسية الجديدة بنظام فتح وغلق عن بعد وزر (تشغيل/إيقاف) المحرك، وشاشتين رقميتين الأولى قياس 7 بوصة للعدادت والثانية قياس 10 بوصة لمسية للتحكم بالأنظمة والربط بالهواتف الذكية؛ فضلًا عن شاشية Head up لعرض البيانات على الزجاج الأمامي.

من تجهيزات السيارة كذلك سقف بانوراما، ومرايا جانبية ذاتية التعتيم، وبدالات خلف عجلة القيادة لنقل السرعة، ونظام باور كهربائي، ونظامي قيادة (SPORT- NORMALECO)، بالإضافة إلى قفل مركزي للأبواب وفتحات عادم مزدوجة.

ومن وسائل الراحة التي تمتلكها السيارة مقاعد بخاصية تدفئة وتبريد وتدليك، وتكييف ثنائي المناطق أوتوماتيك، وبلوتوث وشاحن لاسلكي وفتحات USB أمامية وخلفية، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات.

تقدم السيارة بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من مليون و289 ألف جنيه، ومليون و449 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

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