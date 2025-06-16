بعد تقديم موديل 2026.. تعرف على أسعار أرخص سيارات شيري في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، عن أسعار موديلات 2026 لسيارات العلامة الصينية في مصر.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة، تقدم شيري أريزو 5 سيدان العائلية المجمعة بمصر بزيادات بنحو 10 آلاف جنيه مقارنة بأسعار موديل 2025.

وتتوفر أريزو 5 موديل 2026 التي تعد أرخص سيارات العلامة بمصر بـ3 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 675 ألف جنيه للفئة المزودة بناقل حركة يدوي، و725 ألف جنيه للفئة الأولى أوتوماتيك، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ755 ألف جنيه.

تقدم سيارة شيري أريزو 5 بطول 4572 مم، عرض 1825 مم، وارتفاع عن الأرض 1482 مم، قاعدة عجلات بطول 2670 مم، مساحة تخزين خلفية 430 لتر، عجلات رياضية قياس 16 بوصة.

سيارة شيري تقدم بمحرك سعة 1500 سي سي، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي والمتوفر في الفئة الاولى، والثاني ناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 6 سرعات، بقوة 114حصانا، وعزم 141 نيوتن متر. تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، تستهلك في المتوسط 7 لترات من الوقود لكل 100كم.

تقدم سيارة شيري بمجموعة من وسائل الأمان تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP، برنامج التوازن عند المرتفعات HLA، التحذير من الاصطدام الخلفي، كاميرا خلفية، مصابيح ضباب خلفية.

مقصورة اريزو 5 تأتي بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة مع خاصية عرض الهاتف عليها وتوصيلة لاسلكياً -بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، إضاءة نهارية من الـLED، فتحة سقف كهربائية، خاصية المفتاح الذكي لغلق وفتح السيارة بدون مفتاح، تكييف هواء أوتوماتيكي، فتح صندوق الأمتعة كهربائيًا.

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