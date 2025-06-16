أشياء لا تتركها داخل السيارة.. قد تنفجر

كتب - محمود أمين:

في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتزايد التحذيرات من خطورة ترك المواد القابلة للاشتعال داخل السيارات.

وتشير التقارير السلامة المرورية إلى أن بعض الأغراض اليومية، يمكن أن تتسبب في حرائق خطيرة عند تعرضها للحرارة المباشرة داخل السيارة.

تحذر إدارات الدفاع المدني وخبراء السلامة من تجاهل مخاطر ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، خاصة في أوقات التوقف الطويل تحت أشعة الشمس.

وتشمل هذه المواد ولاعات السجائر، عبوات العطور، معقمات اليد الكحولية، البطاريات الجافة، وعبوات مضغوطة مثل مزيلات العرق أو بخاخات التنظيف، والتي يمكن أن تنفجر أو تشتعل ذاتيًا عند ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة إلى مستويات تتجاوز 60 درجة مئوية.

تؤكد تقارير فنية أن درجات الحرارة داخل المركبات المغلقة قد ترتفع خلال وقت قصير، حتى وإن كانت درجة حرارة الجو الخارجية معتدلة.

هذا الارتفاع المفاجئ يشكل بيئة لتفاعل المواد الكيميائية سريعة الاشتعال، ما قد يؤدي إلى أضرار مادية جسيمة، أو تهديد مباشر لحياة الركاب في حال وجودهم داخل المركبة أثناء حدوث الاشتعال.

من أبرز الحوادث المسجلة في هذا السياق، اشتعال النيران في مقاعد السيارات نتيجة انفجار ولاعة أو عبوة مضغوطة تركت على الطبلون، ما دفع خبراء الأمان إلى التوصية بتفريغ السيارة تمامًا من هذه المواد عند ركنها لفترات طويلة، خاصة في الأماكن المكشوفة.

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