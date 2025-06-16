برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة نيو (Nio) الصينية عن إطلاق سيارتها "فاير فلاي" Firefly الجديدة ضمن فئة الموديلات الصغيرة، والتي تشعل نار المنافسة مع موديلات ميني الشهيرة.

وتأتي السيارة Firefly رباعية الأبواب بطول يصل إلى 4 أمتار تقريبا، وتتمتع بشخصية جذابة؛ حيث تلفت الأنظار إليها من خلال الفتحات الثلاث لكل كشاف أمامي، كما تزخر بالعديد من التجهيزات والمزايا المتفردة.

رحابة كبيرة

وتتمتع السيارة الصغيرة أيضا برحابة كبيرة في مقصورتها الداخلية بفضل قاعدة العجلات بطول 2.62 متر، وما يسمح للأشخاص البالغين بالجلوس بأريحية تامة في صف المقاعد الثاني.

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 404 لترات تقريبا، مع إمكانية زيادتها إلى 1253 لترا، بينما يسع صندوق التخزين الأمامي 92 لترا، وبالتالي فإنه يمتاز بسعة حمولة لا مثيل لها في هذه الفئة من السيارات الصغيرة.

وتوفر السيارة أيضًا الكثير من مواضع التخزين في المقصورة واثنين من الأدراج العملية أسفل وسادات الجلوس، والتي تأتي في حجم صناديق الأحذية الكرتونية، ويمكن استعمال هذه الأدراج لتخزين الأغراض الثمينة أو الأشياء المتسخة بأمان.

وتسود مقصورة السيارة أجواء هادئة نسبيا وجادة نوعا ما بالنسبة لهذه السيارة الصغيرة، كما أن التجهيزات الداخلية لا تبدو رخيصة، ولكنها تعكس الإحساس بالراحة في جميع أرجاء السيارة، وقامت شركة نيو بتزويد السيارة الصغيرة بالعديد من التجهيزات المتطورة مثل المقاعد المكيفة، والتي نادرا ما تتوافر في السيارات الصغيرة.

وتمتاز السيارة الصغيرة أيضا بباب مؤخرة كهربائي والعديد من الكاميرات على جوانب السيارة، والتي تكمل رؤية المرايا أثناء الانعطاف أو المناورة بالسيارة، أما معظم الأنظمة المساعدة الأخرى فتدخل تضمن تجهيزات السيارة.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Firefly على سواعد محرك كهربائي بقوة 105 كيلووات/143 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 200 نيوتن متر. وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 8.1 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 150 كلم/س.

وتتمتع السيارة الصغيرة بسمات الرشاقة والحيوية، وبفضل تركيب المحرك في الخلف فإنه يمكن تدوير العجلات الأمامية لمسافة أبعد من السيارات الصغيرة الأخرى، علاوة على تقلص دائرة الالتفاف، وتبدو السيارة الصغيرة بحجم مدمج للغاية، وبالتالي فإنها تنطلق بسلاسة وسط طرقات المدينة.

البطارية

وعلى غرار الشركات الأخرى اعتمدت الشركة الصينية في سيارتها الصغيرة على بطارية LFP، وبسعة صغيرة لا تتعدى 41.2 كيلووات ساعة، وبالتالي فإن مدى السير في الدورة القياسية يصل إلى 330 كلم، وقد يتجاوز 250 كلم بالكاد في الاستخدام اليومي.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت شركة نيو بخفض كفاءة الشحن؛ حيث يعتمد الوضع القياسي على تيار متردد بقوة 11 كيلووات، بينما يصل الحد الأقصى إلى 100 كيلووات، وحتى مع استعمال الشاحن السريع فإن الوضع يكون صعبا.

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