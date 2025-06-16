سيارات GAC الصينية الجديدة بمصر.. تبدأ من 1.1 مليون جنيه

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الفاخرة في مصر، 4 سيارات جديدة بالسوق المصري خلال شهر يونيو الجاري.

تتنوع سيارات جي إي سي الجديدة في مصر بين سيدان عائلية وSUV وكروس أوفر، وتبدأ أسعارها خلال الشهر الجاري من مليون 125 ألف جنيه.

نستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات جي إي سي في مصر:

جي إيه سي إمباو

تأتي جي إيه سي إمباو الجديدة بـ 3 فئات وتبدأ من 1,125,000 جنيه للفئة الأولى GS بيز لاين، أما الفئة الثانية GB هاي لاين سعرها 1,275,000 جنيه، والفئة الثالثة GE R-Style بسعر 1,385,000 جنيه.

جي إيه سي إيمكو

قدمت جي إيه سي إمكو في مصر بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,305,000 جنيه للفئة الأولى GS، أما الفئة الثانية GE بسعر 1,415,000 جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها 1,530,000 جنيه.

جي إيه سي GS4

قدمت جي إيه سي GS4 بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,185,000 جنيه للفئة الأولي GS، أما الفئة الثانية GB سعرها 1,265,000 جنيه، والفئة الثالثة GE سعرها 1,335,000 جنيه.

جي إيه سي GS3 MZOOM

قدمت جي إيه سي GS3 MZOOM بـ 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,095,000 جنيه للفئة الأولى GS، والفئة الثانية GB سعرها 1,155,000 جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها 1,255,000 جنيه، والفئة الرابعة R-Style سعرها 1,365,000 جنيه.

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