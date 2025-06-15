أسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر 4X4 موديل 2025 المجمعة في مصر.. صور

القاهرة - (مصراوي):

تقدم شركة تويوتا إيجيبت الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر، السيارة "فورتشنر" Fortuner التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراص في السوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري بثلاث فئات من التجهيزات.

ووفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي، تتوفر تويوتا فورتشنر 2025 المجمعة في مصر، تتوفر بأسعار تبدأ من 3.4 مليون جنيه للفئة الصغيرة 2X4 و 3.7 مليون جنيه للفئة الأولى رباعية الدفع، و3.9 مليون جنيه للفئة رباعية الدفع الأعلى تجهيزًا.

تويوتا فورتشنر تقدم في السوق المصري بنوعين من المحركات، الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 163 حصان ويتوفر بالفئة الأولى، بينما المحرك الثاني يتكون من 6 اسطوانات سعة 4.0 لترات بقوة 234 حصان وتعمل السيارة معه بنظام الدفع الكامل.

تعتمد تويوتا فورتشنر على ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مع خاصية نقل السرعات متعددة المراحل لتحسين أداء القيادة عند السرعات المنخفضة، وتم ضبط معدل تبديل السرعات لتوفير شعور بالتسارع مع عزم دوران قوي.

دعمت تويوتا سيارتها فورتشنر بعدد من أنظمة الأمان، منها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC الذي يساعد على الحد من انزلاق السيارة جانبيًا عند المنعطفات أو أثناء المناورة؛ كما تقف السيارة على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

بالإضافة إلى نظام مساعد الفرامل Brake Assist في حالة صعود المنحدرات Hill – start Assistant Control ونظام التحكم في الجر Traction Control "TRC" وذلك لمساعدتها على تحقيق ثبات وأداء تحكم استثنائي.

وتشمل مزايا السلامة الأخرى لسيارة تويوتا فورتشنر الجديدة على وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS لحماية السائق والراكب الأمامي كليًا بالإضافة إلى وسادة هوائية لركبتي السائق عند حدوث اصطدام.

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