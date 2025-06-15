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إكسبينج تطلق سيارتها G7 الكهربائية الجديدة في الأسواق.. صور

02:36 م الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إكسبينج G7 الكهربائية
  • عرض 6 صورة
    إكسبينج G7 الكهربائية
  • عرض 6 صورة
    إكسبينج G7 الكهربائية
  • عرض 6 صورة
    إكسبينج G7 الكهربائية
  • عرض 6 صورة
    إكسبينج G7 الكهربائية
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بكين - (د ب أ):

كشفت شركة "إكس بينج" (Xpeng) الصينية لصناعة السيارات، النقاب عن سيارتها الكهربائية G7 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها G7 الجديدة تأتي بطول 4.9 متر وعرض 1.9 متر وارتفاع 1.7 متر، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 2.89 متر، ما يوفر مساحة داخلية رحبة للركاب.

وتتمتع السيارة G7 الجديدة بمظهر مهيب ترسم ملامحه تطعيمات باللون الأسود على الجسم الخارجي، مع نوافذ خلفية معتمة ومقابض أبواب مخفية ومرايا خارجية سوداء اللون واسبويلر خلفي كبير، بالإضافة إلى سقف بانورامي.

واقع معزز

وفي الداخل، تتخلى السيارة G7 الجديدة عن التصميم التقليدي لصالح أسلوب أكثر بساطة وعصرية؛ حيث لا توجد شاشة عدادات كلاسيكية، بل تعتمد السيارة على نظام الواقع المعزز "Chasing Light Panorama AR-HUD"، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة هواوي.

ويعرض هذا النظام المعلومات الأساسية للسائق مباشرة على الزجاج الأمامي عبر مساحة عرض مذهلة تبلغ قياس 87 بوصة.

ويتيح النظام عرض تعليمات الملاحة وتحذيرات السلامة والتغيرات الجوية، وكلها بتقنية عرض عالية السطوع تصل إلى أكثر من 12000 نيت وبنسبة تباين 1800:1.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة G7 على سواعد محرك كهربائي بقوة 298 حصانا، مع بطارية من نوع فوسفات الحديد والليثيوم (LFP). ولم تكشف الشركة الصينية بعد عن معدلات الأداء أو قيم الاستهلاك أو مدى السير الكهربائي.

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