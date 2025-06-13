أسعار ومواصفات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت الجديدة بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي التجارية في مصر، سيارتها أوتلاندر سبورت الجديدة في السوق المصري بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من مليون و375 ألف جنيه خلال شهر يونيو الجاري.

تتوفر أوتلاندر سبورت في مصر بسعر رسمي يبدأ من من مليون و375 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تصل الفئة الثانية سعرها مليون 425 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزا سعرها مليون 550 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أوتلاندر سبورت الجديدة بمصر:

تقدم سيارة ميتسوبيشي الجديدة بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي للهواء بقوة 103 حصان، 141 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

تأتي ميتسوبيشي أوتلاندر بطول يبلغ 4.390 مم، وعرضها 1.810 مم، وارتفاعها 1660 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.650 مم.

تجهيزات أوتلاندر الداخلية تشمل شاشة ترفيهية مقاس 12.3 بوصة ومجموعة عدادات رقمية مقاس 8.0 بوصة، ويتصل النظام الترفيهي بثمانية مكبرات صوت.

يمكن ربط سيارة ميتسوبيشي الجديدة بالهاتف الذكي، الذي يعرض التطبيقات على الشاشة الأكبر، وتحتوي الشاشة على وظائف متعددة الأدوات وتنقسم إلى ثلاثة أقسام بالإضافة إلي نظام الشاحن اللاسلكي للأجهزة الذكية.

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