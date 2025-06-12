كيفاني تضع بصمتها على رولز رويس Spectre

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة كيفاني (Keyvany) عن إجراء تعديلات تصميمية على السيارة رولز رويس Spectre الفاخرة للتأكيد على جاذبية شخصيتها.

توليفة لونية رائعة

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن سيارتها المعدلة تتألق بتوليفة لونية الرائعة، والتي تضم اللون الأسود مع لمسة من اللون الأزرق، الذي يزين غطاء المحرك والسقف والأعمدة ونطاقات الأبواب والمئزر الأمامي والخلفي.

ومن ضمن الأجزاء التركيبية الملفتة للأنظار الاسبويلر الأمامي مع الرفارف الجانبية والمئزر الخلفي والاسبويلر الخلفي بتصميم ذيل البطة، ويكتمل المظهر الرائع "بنهايات مواسير عادم وهمية" في هذه السيارة الكهربائية، وتأتي الجنوط بتصميم بديع مع لمسة باللون الأزرق.

المقصورة الداخلية تزهو بالأزرق الفاتح

وتزهو المقصورة الداخلية باللون الأزرق الفاتح، والذي يظهر على المقود والكونسول الأوسط والنطاقات السفلية من لوحة القيادة وكسوات الأبواب والمقاعد، كما تضفي اللمسات السوداء تباينا رائعا داخل السيارة.

وقامت الشركة الألمانية بنقش اسمها أسفل الساعة التناظرية في الكونسول الأوسط وعلى مخادع الرأس، تذكيرا بأن هذه السيارة واحدة من 6 نسخ فقط حول العالم.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تنطلق رولز رويس Spectre المعدلة بمنظومة الدفع الكهربائية القياسية، والتي تتكون من محركين بقوة 575 حصان وعزم دوران أقصى 900 نيوتن متر.

كما تنطلق نسخة Black Badge بقوة أكبر تبلغ 659 حصان وعزم دوران أقصى 1075 نيوتن متر، وهو ما يتيح لها التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2ر4 ثانية.