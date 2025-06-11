بي واي دي تكشف عن سيارتها Atto 2 الكهربائية الجديدة.. صور وتفاصيل

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "بي واي دي" BYD عن إطلاق سيارتها الكهربائية Atto 2 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

ملامح أنيقة

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها Atto 2 الجديدة تأتي بطول 4.30 متر، وتتألق بملامح تصميمية أنيقة على المقدمة مع ألواح بلاستيكية للحماية باللون الرمادي، والتي تبرز الجانب الوعر للسيارة، مع مكونات تتباين باللون الأسود على العمود C، ومصابيح ممتدة على كامل عرض المؤخرة.

وتتوفر السيارة الجديدة بالألوان: Climbing Grey Hiking و Skiing White وCosmos Black.

وبشكل قياسي تأتي السيارة بكشافات LED ومقاعد مغطاة بجلد نباتي وكاميرا للرؤية الخلفية، كما تتوفر للسيارة وظيفة تدفئة المقاعد والمقود وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة وشاشة قياس 12.8 بوصة. كما تم تزويد السيارة بشكل قياسي بـمضخة حرارية لتعزيز كفاءة التدفئة والتكييف.

ويشتمل الكونسول الأوسط على حامل مشروبات ومسند ذراع مدمج، بالإضافة إلى وجود مفتاح تحديد وضع القيادة، كما يزيد السقف الزجاجي البانورامي من الإحساس بالمساحة في الداخل، في حين يسع صندوق الأمتعة ما يصل إلى 1.340 لترا.

نظام الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على نظام دفع كهربائي مع بطارية من فوسفات الحديد والليثيوم، وهو ما يجعلها تتمتع بمستوى أعلى من الأمان والمتانة من بطاريات الليثيوم أيون التقليدية، كما أنها صديقة للبيئة؛ كونها خالية من الكوبالت والنيكل بنسبة 100٪.

وتبلغ سعة البطارية 45 كيلووات ساعة، وتوفر مدى سير يصل إلى 312 كلم.

ويولد المحرك قوة 130 كيلووات/177 حصان، ما يمكّن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 7.9 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 160 كلم/س.

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