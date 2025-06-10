القاهرة - (مصراوي):

نشر موقع "الشرق بلومبرج" الاقتصادي، تقريرًا مفصلًا عن خطط الحكومة المصرية لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات التجميعية، وذلك بهدف الوصول إلى 260 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2026 المقبل.

كان مجلس الوزراء وافق في مايو الماضي عن برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 100 سيارة سنويًا وتحقيق قيمة مضافة 60% ومكون صناعي يتجاوز 35%.

وبحسب تقرير "الشرق بلومبرج" فإن الوصول إلى 260 ألف سيارة يتجاوز مستهدفات الحكومة المعلن عنها سابقًا بنحو 160بالمئة.

وتعمل في مصر حاليًا 13 شركة لتصنيع السيارات بطاقة إنتاجية تناهز 95 ألف سيارة سنويًا؛ وتستعد 9 شركات جديدة إلى دخول السوق خلال عامي 2025و2026 بطاقة تصل إلى 165 ألف سيارة.

قال حسين مصطفى، مدير رابطة مصنعي السيارات سابقًا، إن مصر تحتاج بحد أدنى 250 ألف سيارة سنويًا، مضيفًا أن تراجع المبيعات خلال الأعوام الماضية إلى 100 ألف سنويًا أثر سلبًا على المستثمرين والتجار.

من جانبه توقع رأفت مسروجة، الخبير بصناعة السيارات، لـ"الشرق بلومبرج" أن يرتفع معدل إنتاج السيارات في مصر بنهاي العام الجاري بنحو 20%، معللًا بانضمام عدد من شركات السيارات الجديدة.

وأضاف مسروجة أن مصر تسعى من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إلى خفض الفاتورة الاستيرادية للسيارات بأنواعها، وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

وفي السياق قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلي يواجه تحديات حقيقية بعد تقليص الحكومة استيراد السيارات خلال الأعوام الثلاث الماضية.

وأوضح زيتون لـ"الشرق بلومبرج" أن نقص المعروض من السيارات المستوردة أدى إلى خروج بعض الشركات من السوق لعدم قدرتها على تلبية طلبات العملاء.

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