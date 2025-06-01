كيا تعلن موعد ومكان الكشف عن سيارتها EV5 الكهربائية الجديدة.. صور

ميونخ. د ب أ

تستعد شركة كيا الكورية الجنوبية لكشف النقاب عن سيارتها EV5 الكهربائية الجديدة خلال مشاركتها في فعاليات معرض ميونخ الدولي للسيارات في الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر القادم.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها EV5 خماسية الأبواب، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، تأتي بطول يبلغ حوالي 4.60 متر، مع تركيز واضح على العائلات كفئة مستهدفة لهذا الطراز.

ومن حيث التصميم، تستعير السيارة EV5 الجديدة اللغة التصميمية للطرازين السابقين EV3 وEV9؛ حيث يجمع التصميم بين الخطوط المستقبلية والحضور الديناميكي.

ومن المقرر أن تتوفر السيارة EV5 الجديدة بخيارين للدفع، ألا وهما: دفع أمامي بقوة150 كيلووات/204 حصان ودفع رباعي بقوة 230 كيلووات/313 حصان.

وتتوفر للسيارة EV5 الكهربائية بطارية سعة 64 أو 88 كيلووات ساعة، مع مدى سير يتراوح من 530 إلى 720 كلم.

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