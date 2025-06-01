القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، أعلنت شركة "بي واي دي" BYD الصينية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن تخفيض أسعار عدد من طرازاتها الهجينة والكهربائية بنسب وصلت إلى 30 بالمئة من السعر الرسمي المعلن.

وقررت الشركة الصينية تخفيض أسعار سيارتها "سيجال" Seagul الصغيرة الأكثر تداولًا في السوق الصيني بنحو 7.750 دولار (385 ألف جنيه مصري) تقريبًا دفعة واحدة، ما أثار قلق وحفيظة الشركات المنافسة.

وفي أعقاب إعلان بي واي دي عن خفض أسعار سياراتها، أضطرت عدد من الشركات للإعلان عن تخفيضات مماثلة، في محاولة للإبقاء على تنافسيتها بالسوق الأكبر في العالم.

وقال المحلل في رابطة وكلاء السيارات الصينية، تشونج شي، لشبكة "CNBC" إن خطوة BYD أثارت توترًا كبيرًا بالقطاع"، مضيفاً أن "الصدمة كبيرة، والشركات الصغيرة باتت أكثر قلقًا بشأن قدرتها على المنافسة".

وتسعى حكومة بكين لتحفيز الاستهلاك من خلال دعم السيارات العاملة بالطاقة الجديدة، والتي تشمل السيارات الكهربائية والهجينة، إذ أن قطاع السيارات الكهربائية من النقاط المضيئة القليلة في اقتصاد الصين الذي يعاني تباطؤًا في النمو وضعف في الطلب الاستهلاكي.

وكشف كبير الاقتصاديين في "مورجان ستانلي" بالصين، روبن شينج، أن استمرار وتيرة تخفيضات الأسعار تعكس اختلال التوازن بين العرض والطلب، والنمو المدفوع بالإنتاج لا يزال سائدًا، ما يجعل من الصعب تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي".

ونقلت "العربية بيزنس" نتائج تقرير صادر عن "نومورا" يفيد بأن متوسط أسعار السيارات في الصين تراجعت خلال العامين الماضيين بنسبة 19%، ليصل إلى (22,900 دولار)، وكانت التخفيضات الأكبر من نصيب السيارات الهجينة، التي تراجعت أسعارها بنسبة 27%، تليها السيارات الكهربائية بنسبة 21%.

وتخشى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من هيمنة بي واي دي على الأسواق، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، فيما فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 100%، ما أجهض آمال دخول هذه السيارات إلى السوق الأميركية.

وفي ظل دعوات رسمية متزايدة للحد من المنافسة غير المنتجة، يبدو أن معركة الأسعار في سوق السيارات الكهربائية الصينية لم تصل بعد إلى نهايتها.

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