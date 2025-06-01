خبير مبيعات: تجار السيارات يخسرون لضمان الاستمرار في السوق

القاهرة - (مصراوي):

علق أمجد الفقي، خبير المبيعات وتسويق السيارات، على موجة التخفيضات وعروض الـ"كاش باك" التي يشهدها سوق السيارات الجديدة منذ قرابة ثلاثة أشهر والتي وصلت في بعض الموديلات إلى 400 ألف جنيه.

وقال الفقي في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن وكلاء وموزعين قرروا خفض أسعار سياراتهم بمعدلات وصلت إلى مئات الآلاف من الجنيهات، لضمان الاستمرار في المنافسة بالسوق مستقبلًا.

وأوضح أن التنافسية التي خلقها دخول علامات جديدة إلى السوق وتوطين صناعة السيارات التي أسهمت في تراجع الأسعار، كلها أسباب دفعت أيضًا إلى اتخاذ وكلاء قرارات بخفض أسعار بعض الموديلات الجديدة.

وأضاف أن البعض يرى أن خسارة اليوم تضمن له حصة سوقية مناسبة في المستقبل، كما أن التخفيضات ترفع نسب المبيعات، ما يعزز من ثقة الشركة الأم في الوكيل المحلي وهو ما يجعل الوكيل يضحي بجزء من هامش الربح.

ولفت خبير التسويق إلى أن أرباح الوكلاء والموزعين لا تقتصر على هامش الربح من بيع السيارات، بل يمتد إلى خدمات الصيانة وما بعد البيع، وأيضًا مبيعات قطع الغيار والاكسسوارات وغيرها.

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