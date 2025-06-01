إعلان

ألمانيا تغير اللوائح الضريبية لجعل شراء السيارات الكهربائية أكثر جاذبية

11:31 ص الأحد 01 يونيو 2025

Dolphin Surf الكهربائية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

برلين – (د ب أ):

تعتزم وزارة المالية الألمانية تغيير اللوائح الضريبية لجعل شراء السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للشركات في ألمانيا. ووفقا لمسودة القانون، يجب أن تتمكن الشركات التي تشتري سيارة كهربائية جديدة للاستخدام التجاري في ألمانيا من الحصول على خصم 75% من التكاليف من ضرائبها في عام الشراء.

وفي العام الذي يلي الشراء، يمكن أن تحصل على خصم 10%، وفي العامين الثاني والثالث اللاحقين 5% لكل منهما، وفي العام الرابع 3%، وفي العام الخامس 2%. ويهدف هذا التنظيم الخاص إلى التطبيق على المشتريات بين يوليو 2025 وديسمبر 2027.

وأعلنت الحكومة الاتحادية الجديدة في برلين عن مشروع قانون برلماني جديد، أطلق عليه اسم "قانون برنامج الاستثمار الضريبي الفوري لتعزيز مكانة ألمانيا كمركز للأعمال"، والذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة.

وتم إحالة المشروع إلى إدارات أخرى، يمكنها الآن التعليق عليه. وتتطلب الخطط موافقة البرلمان الألماني بغرفتيه، البوندستاج والبوندسرات.

سيارات كهربائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة
أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية