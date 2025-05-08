بعد حادث القطامية| الكشف عن أرقام شاسيهات السيارات المتحطمة لمنع إعادة بيعها

القاهرة - (مصراوي):

كشف جهاز حماية المستهلك، عن أنواع ومواصفات وأرقام شاسيهات السيارات التي تضررت من حادث اقتحام شاحنة نقل ثقيل معرض سيارات تابع لشركة الليثي للسيارات بميدان محمد زكي - بالقطامية.

واقتحمت شاحنة، الأربعاء، محيط معرض سيارات الليثي وحطمت نحو 11 سيارة ركوب ملاكي جديدة من طرازات (نيسان - إم جي - بايك - هيونداي - شيري - كيا -سيات ).

وقالت حماية المستهلك في بيان، إنه في ضوء ما يتم تداوله منذ الأمس على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحادث، فقد استدعى الجهاز ممثل شركة الليثي للإستيراد والتصدير، ويُطمئن المواطنين بعدم التعامل علي هذه السيارات في السوق المصري مرة أخرى بإعتبارها جديدة.

وعلي الفور، قامت الشركة بمخاطبة الجهاز، وتوضيح أنه لن يتم إعادة طرح هذه السيارات في الأسواق مرة أخري بأي شكل من الأشكال على أنها سيارات جديدة وعددها 11 سيارة.

وأرقام الشاسيه الخاصة بكل سيارة محل الحادث، وبيانتهم كالآتي:

نيسان صني لون "اسود" موديل 2026 شاسية رقم 180428

نيسان قشقاي لون "فيراني" موديل 2025 شاسية رقم 146032

نيسان اكس تريل لون "اسود" موديل 2025 شاسية رقم 10776

نيسان اكس تريل لون "اسمنتي" موديل 2025 شاسية رقم 3420

لون "اسود" موديل 2025 شاسية رقم 22142Rx5 ام جي

بايك اكس 7 لون "اسود" موديل 2025 شاسية رقم 183355

بايك اكس 55 لون "أحمر" موديل 2025 شاسية رقم 169048

هيونداي توسان لون "فضي" موديل 2025 شاسية رقم 559225

شيري تيجو 7 لون "كحلي" موديل 2025 شاسية رقم 210757

كيا اكسيد لون "ازرق" موديل 2025 شاسية رقم 209167

سيات اتيكا لون "اسود" موديل 2025 شاسية رقم 6510630

وقال ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لن يتم طرح هذه السيارات مرة أخري في السوق المصري أو يتم التعامل على هذه السيارات بإعتبارها سيارات جديدة وسيتم موافاة الجهاز، من قبل الشركة المالكة، بكافة الاجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقا بهذا الشأن.

وأكد السجيني أن حماية المستهلك يتابع عن كثب كل ما يتم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي، مُشددا أنه لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات إستباقية من شأنها حماية أمن وسلامة المستهلكين والمتابعة الدورية والمستمرة من جانب الجهاز والتفاعل، لكافة ما يتم تداوله علي وسائل التواصل الإجتماعي، لا سيما الوقائع المُتعلقة بسلامة المواطنين.

اقرأ أيضًا:

بـ215 ألف جنيه.. أرخص وأصغر سيارة ركوب "زيرو" في مصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

أسعار جميع سيارات 2026 التي طرحت في مصر حتى الآن.. تعرف عليها

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

بـ435 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة 8 راكب "زيرو" في مصر

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك