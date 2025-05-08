بعد تخطي إنتاجها المليون سيارة| كم يبلغ سعر "أوبل كورسا" الجديدة في مصر؟

القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، احتفلت شركة أوبل الألمانية التابعة لمجموعة ستيلانتيس متعددة الجنسيات العالمية، بنجاحها في إنتاج مليون نسخة من السيارة كورسا "F" هاتشباك الصغيرة.

وانطلقت النسخة "F" من أوبل كورسا في عام 2019، وتم تجميع هذه السيارة بداية في مصنع الشركة بمدينة سرقسطة الإسبانية، قبل توزيعها في مختلف الأسواق العالمية.

وتتوفر أوبل كورسا موديل 2025 في السوق المصري عبر بوابة مجموعة المنصور للسيارات الوكيل المحلي الحصري للعلامة الألمانية.

يقدم الوكيل المحلي السيارة كورسا نسخة GS Line خلال شهر مايو الجاري بسعر رسمي مليون و280 ألف جنيه.

تعتمد النسخة المتوفرة في مصر من أوبل كورسا بمحرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

تتمكن سيارة أوبل من التسارع والوصول إلى 100 كم من الثبات خلال 8.7 ثانية، تستهلك في المتوسط 4.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تأتي سيارة أوبل بطول 4060 مم، 1960 مم للعرض، ارتفاع يبلغ 1433 مم، قاعدة عجلات تصل 2538 مم، مساحة تخزين تتسع لـ 309 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 17 بوصة.

تقدم كورسا بباقة من وسائل الأمان تشمل 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، خاصية التوازن على الطرق الصاعدة HAC، تحذير الخروج من المسار، نظام تخفيف حدة التصادم الأمامي، معزز بكاميرا خلفية بانوراميه.

كما يتوفر بالسيارة خاصية تنبيه ضغط الهواء بالإطارات، نظام التعرف على إشارات المرور، نظام التعرف على السرعة المحددة، نظام الفرامل الذكي، حساس اضاءة، حساس مطر.

مقصورة أوبل كورسا مزودة، بلوحة عدادات ديجيتال 7 بوصة، شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 7 بوصة تعمل باللمس، تدعم أنظمة Apple CarPlay و Android Auto، تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيًا.

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