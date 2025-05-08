شركة مستحضرات عناية شخصية تقدم سيارات رولز رويس هدية لعملائها

واشنطن - (د ب أ):

تعرض شركة لمستحضرات العناية الشخصية سيارة رولز رويس سيلفر سبير موديل 1988 عند شراء كمية من منتجاتها مثل الصابون والعطور ذات المنشأ الحيواني.

وتقدم شركة ديباوشيري الغامضة على نطاق واسع حتى بين العلامات التجارية لمستحضرات العناية الشخصية غير المعتادة ثلاثة منتجات هي عطر للجنسين يُسمى دي.بي زيرو وان، وصابون وغسول للفم برائحة واحدة تقول أنها رائحة مدينة نيويورك العتيقة.

وتعرض الشركة السيارة رولز رويس سيلفر سبير حصول كل عميل على 100 زجاجة عطر و2000 زجاجة غسول للفم و2000 قطعة صابون مصنوعة من شحم البقر الطبيعي، عند شراء منتجات بقيمة بقيمة 85 ألف دولار، إلى جانب سيارة رولز رويس سيلفر سبير موديل 1988 يتراوح سعرها بين 6000 و30 ألف دولار.

وأشار موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات إلى من أنه لم يتمكن من التيقن من هوية "ديباوشيري" محذرا من احتمال أن تكون مجرد كذبة طويلة المدى حيث أن وجودها المعروف حتى الآن مرتبط بموقع الإنترنت الخاص بها.

وأضاف أن الشركة لديها موقع إلكتروني وبعض منصات التواصل الاجتماعي حيث يُكثر الحديث عن حفلات حصرية، على الرغم من أن جميع الصور تبدو من مُبدعين آخرين.

ويبدو أنه كان هناك نوع من شاحنة إطفاء عتيقة تحمل علامة "ديباوشيري" ومعرض فني في أسبوع الموضة في باريس في وقت سابق من عام 2025، على الرغم من أن المنشورات الوحيدة عنها موجودة على حسابات تديرها "ديباوشيري".

وتوجد صور للمنتج على الموقع الإلكتروني، ومن الواضح أن المبلغ كافٍ لاستئجار وكالة علاقات عامة، والتي أرسلت لنا بيانًا حول عرض رولز رويس الخاص.

وأشار الموقع إلى أن رولز رويس أنتجت خلال عقد الثمانينيات حوالي 6000 سيارة من الطراز الذي تقدمه الشركة كهدايا للعملاء، وهو ما يعني إمكانية توفير عدد كبير منها كهدايا، خاصة وأن الموقع لم يكشف عن عدد السيارات المخصص لمكافأة العملاء.