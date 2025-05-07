تراجع أرباح بي إم دبليو خلال الربع الأول من 2025

ميونخ - (د ب أ):

تراجعت أرباح شركة السيارات الألمانية "بي إم دابليو" على نحو حاد في الربع الأول من 2025.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء في ميونخ أنها سجلت أرباحا بقيمة 2ر2 مليار يورو في الربع الأول من هذا العام، بتراجع قدره 4ر26% مقارنة بنفس الفترة عام 2024.

وتسبب ضعف الأعمال في الصين في هذا التراجع، كما من المتوقع أن تتسبب الرسوم الجمركية الأمريكية في مزيد من التراجع خلال هذا العام. ورغم ذلك لا تزال الشركة متمسكة بتوقعاتها بشأن هذا العام.

وقال رئيس الشركة، أوليفر تسيبسه، إنه كلما كانت البيئة مليئة بالتحديات، زادت أهمية تطوير المنتجات ووضع الاستراتيجيات وضمان المرونة، مشيرا إلى أن شركته تلبي "احتياجات العملاء المتنوعة في جميع أنحاء العالم"، وبالتالي يمكنها تحقيق "نتائج قوية" والبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها السنوية.

وتسبب تراجع أعمال الشركة في الصين في التراجع الكبير في المبيعات العالمية للشركة. وبلغت نسبة التراجع 4ر1% إلى 586 ألف سيارة، لتحقق حجم مبيعات بقيمة 8ر33 مليار يورو بتراجع قدره 8ر7% مقارنة بالربع الأول من 2024.

ولكن "بي إم دبليو" ليست وحدها في تراجع أرباحها، ولم يكن أداؤها سيئا للغاية مقارنة بمنافسيها الألمان، إذ أعلنت منافستها "مرسيدس بنز" عن انخفاض حاد في الأرباح بنسبة 43% إلى 73ر1 مليار يورو في الربع الأول. وفي منافستها الكبرى الأخرى "أودي"، بلغ صافي الربح 630 مليون يورو، بتراجع قدره 4ر14% مقارنة بالربع الأول لـ2024 الذي كان ضعيفا بالفعل. وبالنسبة لمجموعة "فولكس فاجن"، المالكة لـ"أودي"، بلغت الأرباح 2ر2 مليار يورو، بتراجع قدره 41%.