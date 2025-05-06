متوسط أسعار الكسوة الجلد لتويوتا كورولا في مصر

كتب- محمود أمين :

تعتبر تويوتا كورولا من أكثر السيارات شهرة وانتشارًا في مصر، نظرًا لإعتماديتها العالية وكفاءتها الاقتصادية. ولإضفاء لمسة من الفخامة على المقصورة الداخلية للفئات المزودة بـ " فرش قماشي"، يلجأ العديد من مالكي هذه السيارة إلى تركيب فرش جلد مخصص. يختلف سعر الكسوة الجلدية حسب نوع الجلد، التصميم، والمكان الذي يتم فيه التنفيذ.

متوسط أسعار الكسوة الجلدية لتويوتا كورولا في مصر والتي تباع جاهزة أو بالتفصيل عبر منافذ البيع الإلكتروني:

الجلد الصناعي (PU)

يُعتبر الخيار الأكثر اقتصادية، حيث يتراوح سعر التنجيد الكامل بين 5,000 و7,000 جنيه مصري.

الجلد الطبيعي

يتميز بالفخامة والمتانة، وتتراوح أسعاره بين 8,000 و12,000 جنيه مصري، حسب نوع الجلد والتفاصيل.

التصاميم الخاصة (مثل الماسي أو المزدوج اللون)

قد تصل أسعارها إلى 15,000 جنيه مصري أو أكثر، بناءً على المواد المستخدمة.

اقرأ ايضاً

بـ215 ألف جنيه.. أرخص وأصغر سيارة ركوب "زيرو" في مصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

أسعار جميع سيارات 2026 التي طرحت في مصر حتى الآن.. تعرف عليها

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

بـ435 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة 8 راكب "زيرو" في مصر

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك