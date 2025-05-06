الجولة الثانية من "كأس إيزى كارت مصر 2025" تختتم فعالياتها من العريش

كتب- محمود أمين :

اختتمت الجولة الثانية من بطولة كأس إيزى كارت مصر 2025 ، والتي أُقيمت بحلبة كارف كارتينج بمدينة العريش، بمجمع جامعات سيناء وقرية سما العريش، بتنظيم من شركة كارت ريدر بالتعاون مع شركة بريل أرت العالمية.

أُقيمت الفعاليات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء، وبإشراف من نادى السيارات والرحلات المصرى، الممثل للاتحاد الدولى لرياضة السيارات والكارتينج والدراجات النارية، وبدعم من عدد من الجامعات المصرية وعلى رأسها جامعة سيناء.

شارك في الجولة 8 متسابقين ومتسابقات، توزعوا على فئتين: 4 متسابقين في فئة الـ100cc (جينيور)، و4 آخرين في فئة الـ125cc (سينيورز). بدأ اليوم بمحاضرة صباحية للمتسابقين، تلاها فترة إحماء لمدة 10 دقائق، ثم تصفيات تأهيلية لمدة 6 دقائق لتحديد مراكز الانطلاق في السباقات الرسمية.

أقيم السباق القصير (سبرينت ريس) على مسافة 15 لفة، وأسفر عن النتائج التالية:

فئة 100cc:

1. أحمد حسن – 12:48.660 دقيقة

2. محمد راتب – 13:05.2 دقيقة

3. يوسف هيثم سمير – 13:05.3 دقيقة

فئة 125cc:

1. نور أبو الوفا – 12:49.8 دقيقة

2. مالك هوارى – 13:07.211 دقيقة

3. حسن أحمد – 13:19.7 دقيقة

ثم أُقيم السباق النهائي على مسافة 20 لفة، وجاءت نتائجه كالتالي:

فئة 100cc:

1. يوسف هيثم سمير – 18:04.0 دقيقة

2. محمد راتب – 18:16.8 دقيقة

3. أحمد حسن – 19:22.0 دقيقة

فئة 125cc:

1. نور أبو الوفا – 18:01.7 دقيقة

2. زين محمد – 18:03.5 دقيقة

3. مالك هوارى – 18:19.2 دقيقة

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