احذر ترك مفتاح السيارة مع "السايس".. كيف تتصرف إذا ارتكب مخالفة بها؟

كتب - محمود أمين:

حذر محامون وخبراء مرور من العواقب القانونية المترتبة على ترك مفاتيح السيارة لأشخاص غير مختصين، مثل منادي السيارات "السايس"، خاصة في ظل عدم وجود ترخيص قانوني لمزاولة هذا النشاط في كثير من الحالات.

ويضطر الآلاف من مالكي السيارات إلى تسليم مفاتيح سياراتهم إلى "السياس" يوميًا لركن سياراتهم في جراجات خاصة.

ونبه أسعد هيكل، المحامي بالنقض، في حديثه لـ"مصراوي" إلى أن هذه الظاهرة قد تفتح الباب أمام الكثير من المخالفات التي يقع بعضها على مالك السيارة، مشددًا على أن استخدام السيارة من قبل "السايس" دون علم المالك يقع تحت بند خيانة الأمانة.

وأوضح أن المسؤولية الجنائية في حال استخدام السيارة في أي جرم لا تقع على المالك، حال استطاع إثبات أنه لم يكن على علم باستخدام السيارة في الجريمة، وأن استخدامها تم خلافًا لما تم الاتفاق عليه، أو تم الاستيلاء عليها دون إذنه، وهنا يكون الحل القانوني هو الإبلاغ الفوري لدى الشرطة بواقعة السرقة أو الاستخدام غير المشروع.

المادة 341 من قانون العقوبات المصري

يستند هذا النوع من القضايا إلى المادة 341 من قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937)، والتي تنص على:

"يعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل من اختلس أو استعمل أو بدّد أموالاً أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على التزام أو إبراء أو غير ذلك، ما هو مملوك للغير وسلم إليه على سبيل الوديعة أو الإعارة أو الإيجار أو الرهن أو الوكالة، وكان ذلك إضرارًا بصاحب المال أو الغير."

وأكد هيكل أن مجرد تسليم المفتاح لـ"السايس" لا يحمّل المالك المسؤولية ما لم يتوافر عنصر العلم أو الاشتراك أو التواطؤ، وهو ما يجب أن يُنفى بالقرائن القانونية مثل الشهود أو البلاغ الرسمي.

فرق بين المخالفة المرورية والقانونية

بدوره، أكد اللواء عماد حماد الخبير المروري، أن هناك خلطًا شائعًا بين المخالفات القانونية والمخالفات الجنائية في سياق المسؤولية المرورية.

وقال حماد في تصريح لـ"مصراوي" إنه من خلال الأنظمة الحديثة للرصد التلقائي مثل الرادارات، يتم تسجيل العديد من المخالفات القانونية مثل تجاوز السرعة، وعدم ارتداء حزام الأمان، والتوقف في أماكن غير مخصصة، وأن المسؤولية القانونية لهذه المخالفات تقع على عاتق مالك السيارة.

وأوضح أن هذه الأنظمة تراقب الطرقات وتتعامل مع المخالفات بشكل آلي، ما يجعل من الصعب على السائق أو مالك السيارة الإفلات من المسؤولية في حال حدوث هذه المخالفات.

لكن الوضع يختلف تماماً عندما يتعلق الأمر بالمخالفات الجنائية. وذكر حماد أن المخالفات الجنائية التي يتم ضبطها من قبل رجال المرور، مثل القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، أو السير عكس الاتجاه، لا تتعلق بالمالك بل بالمخالف نفسه.

وأشار إلى أن هذه المخالفات تقع المسؤولية الجنائية عليها بشكل كامل على السائق الذي ارتكب الفعل، ولا يجوز تحميل مالك السيارة أي مسؤولية قانونية في مثل هذه الحالات.

إثبات براءة المالك

في حال اكتشاف المالك وقوع جريمة بسيارته، ينصح هيكل المالك أن يُبادر إلى اتخاذ خطوتين قانونيتين رئيسيتين: تحرير محضر رسمي لدى الشرطة يفيد بسرقة السيارة أو استخدامها دون إذن في التوقيت الذي وقعت فيه الجريمة. والاستعانة بشهود أو مقاطع كاميرات أو أي قرائن مادية تثبت أنه لم يكن على علم بالجريمة ولم يكن شريكًا فيها.

وأوضح هيكل أن المحاكم المصرية أخذت في أحكامها بوجوب توافر القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة، فلا يُدان المالك لمجرد أن السيارة استُخدمت في جريمة وهو من سلّم مفتاحها، بل يجب إثبات نية الاشتراك أو الإهمال الجسيم، وهو ما لا يتوافر إذا قام المالك بدوره القانوني بالإبلاغ فورًا.

وأكدت محكمة النقض في عدة طعون أن المسؤولية الجنائية في مثل هذه القضايا لا تقع إلا بثبوت سوء النية أو التواطؤ، أبرزها الطعن رقم 880 لسنة 29 ق، الذي بيّن أن امتناع الشخص عن الرد أو إثبات عجزه هو ما يُعد بداية لوقوع الجريمة، وليس مجرد تسليم المال أو السيارة.

كما أقرّت محكمة النقض في الطعن رقم 611 لسنة 44 ق بأن النيابة العامة لا تملك تحريك الدعوى في جرائم التبديد وخيانة الأمانة إلا بناءً على طلب من المجني عليه، مما يعزز ضرورة اتخاذ المالك خطوات رسمية عند وقوع الجريمة.

الفيصل.. نية الجاني وبلاغ المالك

الفيصل في تحميل المسؤولية في القضايا الجنائية، وفقًا لما أكده أسعد هيكل، هو إثبات أن الجاني تصرف في السيارة خلافًا لما تم الاتفاق عليه، وأن المالك قام بالإبلاغ، ما يُسقط عنه المسؤولية الجنائية تمامًا.

وتُعد هذه القاعدة جوهرية في القانون المصري: "من يؤتمن على مال ثم يستعمله بخلاف الغرض المتفق عليه، يُعد مرتكبًا لجريمة خيانة أمانة، ما لم يثبت أن المالك علم ووافق أو تواطأ".

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