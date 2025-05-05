أوبل تحتفل بإنتاج السيارة رقم مليون من كورسا

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة أوبل Opel عن تجاوز عدد السيارات المنتَجة من الجيل الحالي "F" من طراز كورسا Corsa، الذي تم إطلاقه في عام 2019، حاجز المليون وحدة. وتم تجميع هذه السيارات في مصنع الشركة بمدينة سرقسطة Zaragoza الإسبانية، قبل توزيعها في مختلف الأسواق العالمية.

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع ارتفاع حجم الطلب على السيارة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث شهد السوق الأوروبي زيادة بنسبة 18% في تسجيلات طراز كورسا مقارنة بالربع السابق. منذ إطلاق الجيل الأول عام 1982، بلغ إجمالي مبيعات كورسا عالميًا نحو 15 مليون وحدة.

وقال فلوريان هوتل Florian Huettl، الرئيس التنفيذي لشركتي أوبل Opel وفوكسهول Vauxhall والمدير العام لشركة ستيلانتيس Stellantis في ألمانيا، إن هذا الرقم يعكس حجم الإقبال على السيارة في مختلف الأسواق.

وبحسب بيانات هيئة النقل الفيدرالية الألمانية KBA، تصدرت كورسا مبيعات فئة السيارات الصغيرة في ألمانيا على مدار أربع سنوات متتالية، كما جاءت في المركز الأول بنفس الفئة في المملكة المتحدة من عام 2021 حتى 2023. وخلال الربع الأول من عام 2025، استمرت كورسا في صدارة مبيعات فئة B في كلا السوقين.

كما سجلت كورسا تواجدًا في قائمة السيارات الثلاث الأعلى مبيعًا في فئتها بدول أخرى مثل كرواتيا وهولندا والنرويج وسلوفينيا في الفترة من يناير حتى مارس 2025. في عام 2023، احتلت كورسا المركز الأول في المبيعات الإجمالية في اليونان، كما حصلت على جائزة Best in Class 2025 في فئة السيارات الكهربائية المخصصة للمدن.

وفي السياق المحلي، صرح أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة أوبل في مصر، بأن عدد السيارات التي تم تسليمها من العلامة الألمانية في السوق المصري منذ بدء الشراكة عام 1998 تجاوز 100 ألف وحدة.

الجيل الحالي من أوبل كورسا يعتمد على تصميم يتضمن واجهة أمامية باسم Opel Vizor، ويتسع لخمسة ركاب، ويشتمل على تقنيات مثل مصابيح Intelli-Lux Matrix LED. ويأتي في السوق المصري مزودًا بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر مع شاحن تيربو بقوة 130 حصانًا، إلى جانب نظام ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

تشمل تجهيزات الأمان في النسخة المصرية، ست وسائد هوائية، نظام فرامل الطوارئ، نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، نظام تنبيه النقاط العمياء، نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة، نظام الثبات الإلكتروني ESP ومكابح ABS / EBD / TC / HSA، كاميرا خلفية بانورامية بزاوية 180 درجة، حساسات أمامية وخلفية، مرآة داخلية ذاتية التعتيم، نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX

كما تضم تجهيزات إضافية مثل، نظام دخول ذكي وزر تشغيل بدون مفتاح، عجلات رياضية قياس 17 بوصة، مقاعد أمامية مدفأة، مقعد راكب قابل للتعديل في 6 اتجاهات، شحن لاسلكي للهواتف، شاشة عرض متصلة لاسلكيًا بأنظمة التشغيل.

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