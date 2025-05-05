لينك أند كو 06 سيارة جديدة في مصر خلال ساعات.. تعرف عليها

كتب - محمود أمين:

تستعد مجموعة "عز العرب" للسيارات، إلى تدشين علامة "لينك آند كو" Lynk & Co الصينية رسميًا في السوق المحلي، ذلك يوم الأربعاء الموافق 7 مايو الجاري.

وكانت الصفحة الرسمية لـ"لينك آند كو مصر" كشفت في فترة سابقة عن صورة تشويقية أولى لطراز 06، الذي من المتوقع أن يكون أول طرازات العلامة الجديدة في مصر.

نستعرض فيما يلي أبرز مواصفات السيارة:

انطلقت "لينك آند كو 06" عالميًا في عام 2020، وهي سيارة كروس أوفر تحت مدمجة تم تطويرها عبر تعاون مشترك بين "جيلي" الصينية و"فولفو"وقد تم تقديم السيارة في عدد من الأسواق بخيارين من منظومات الحركة، أحدهما بنزين تقليدي والآخر هجين.

تعتمد "لينك آند كو 06" على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، يولّد قوة تبلغ 178 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي، تصل السيارة لسرعة قصوى تبلغ 195 كم/س. ويبلغ متوسط الاستهلاك حوالي 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

تقدم لينك آند كو 06 بطول 4,340 مم، وعرضها 1,820 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,625 مم، ويبلغ طول قاعدة العجلات 2,640 مم، تتسع حقيبة الأمتعة الخلفية لـ 280 لترًا، وتصل إلى 1,025 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

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