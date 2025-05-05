بالصور.. بنك مصر يطرح 61 سيارة ملاكي موديلات حتى 2020 للبيع بالمزاد

القاهرة - (مصراوي):

أعلن بنك مصر عن تفاصيل وموعد طرح 61 سيارة ركوب "ملاكي" موديلات من 2014 إلى 2020، للبيع لأعلى سعر بالمزاد العلني المباشر.

وتقام جلسة المزاد بحسب المعلن من مكتب الخبير المثمن المشرف على عملية البيع، يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا.

ويتاح للبيع بالمزاد سيارات ماركات "تويوتا كورولا - نيسان سنترا - أوبل إنسيجنيا - بيجو 508 - شيفرولية كروز - هيونداي إلنترا HD - نيسان صني".

ويشترط للراغبين في دخول المزاد سداد مبلغ تأميني وقدره 100 ألف جنيه، وشراء كراسة الشروط من مكتب الخبير المثمن الكائن في 2 شارع شريف عمارة اللواء بجوار وزارة الأوقاف.

ويمكن للراغبين في الاشتراك بالمزاد، معاينة السيارات صحبة فنيين متخصصين داخل جراج بنك مصر في بني سويف من اليوم وحتى يوم انعقاد المزاد.

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