في مصر.. أبرز السيارات الكهربائية المتضررة من توقف البروتوكول الصيني

كتب - محمود أمين:

شهد السوق المصري خلال السنوات القليلة الماضية تناميًا ملحوظًا في عدد السيارات الكهربائية المستوردة، لا سيما من الصين وأوروبا، وخاصة مع اعتماد العديد من المستهلكين على الاستيراد الشخصي المباشر.

لكن قرارًا صدر مؤخرًا عن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أحدث حالة من الجدل بين مستخدمي السيارات الكهربائية، بعد الإعلان عن إلغاء دعم بروتوكول الشحن الصيني في محطات الشحن السريع داخل مصر، والاعتماد فقط على بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2، القرار الذي دفع الكثير من المستخدمين لإعادة تقييم خياراتهم الحالية والمستقبلية.

وأعلن مرفق تنظيم الكهرباء أن القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 24 أبريل الماضي، يهدف إلى توحيد بروتوكولات الشحن وتعزيز السلامة العامة داخل محطات الشحن، حيث أن تعدد أنظمة الشحن بين السيارات الصينية والأوروبية تسبب في تعقيدات تقنية ومخاطر محتملة.

وأوضحت أن القرار يسمح باستمرار الشحن للسيارات الصينية عبر الشحن المنزلي أو البطيء، لكنها أصبحت غير مفعلة داخل محطات الشحن السريعة على الطرق السريعة ومحطات الخدمة العامة.

ووفقًا لمراقبين فقد أثر القرار على عدد كبير من الملاك، خاصة أن نسبة كبيرة من السيارات الكهربائية المستعملة والمستوردة بشكل فردي في مصر تعتمد على بروتوكول GB/T الصيني.

ويسلط التقرير الآتي الضوء على أبرو السيارات الكهربائية المتوفرة في السوق المصري التي تعمل وفقًا لبروتوكول الشحن الصيني، سواء كانت سيارات أوروبية المنشأ أو سيارات صينية، والتي تم استيرادها من خلال التجار أو عن طريق الاستيراد الشخصي:

• سيارات أفاتار الكهربائية وأبرزها أفاتار 11

• سيارات بي واي دي الكهربائية وأبرزها بي واي دي سيل، سيل يو، هان، دولفين، تانج، سونج بلس، سونج إل.

• فولكس فاجن، وأبرز الطرازات المتوفرة في مصر والتي لاتدعم الشحن الأوروبي اي دي 4 و اي دي 6 .

• بي إم دابليو هناك سيارات بي إم دابليو تم استيرادها من خلال المستوردين من الأسواق الصينية في مصر ولا تدعم بروتوكل الشحن الأوروبي وأبرزها I3.

• أيضاً هناك بعض سيارات مرسيدس التي قدمت للسوق المحلي عن طريق الاستيراد الشخصي والتجاري من الصين والتي لا تدعم بروتوكول الشحن الأوروبي مثل EQA و EQE.

هذه الطرازات تدعم بروتوكول الشحن الصيني، ما يجعلها غير قادرة على الاستفادة الكاملة من محطات الشحن السريع، وخصوصًا على الطرق السريعة ومداخل المدن.

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