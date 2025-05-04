هل تنهي البنية التحتية حلم رؤية سيارات هيدروجينية في الشوارع؟

برلين - (د ب أ):

يرى خبراء السيارات أن السيارات الهيدروجينية لم تحقق النجاح المتوقع لها حتى الآن، وأنها قد تكون في مرحلة نهايتها، وذلك بسبب عدم توافر البنية التحتية اللازمة.

هيونداي Nexo

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو جاتسيته" أن السيارات المزودة بمحركات كهربائية تعتمد على وقود الهيدروجين لم تحقق الانتشار المتوقع لها؛ حيث تقتصر على بعض الموديلات مثل هيونداي Nexo وتويوتا Mirai وبعض نسخ بي إم دبليو X5 وشاحنة هيونداي Xcient.

وأضافت المجلة الألمانية أن سبب قلة الانتشار لا يرجع إلى التقنية نفسها، على سبيل المثال توفر Nexo الجديدة مدى سير يصل إلى 700 كلم، وذلك بفضل خزان سعة سبعة كيلوجرامات من الهيدروجين.

وتنطلق سيارة هيونداي بسرعة قصوى تبلغ 179 كلم/ساعة بفضل قوة المحرك البالغة 204 حصان. وتوفر السيارة الهيدروجينية البالغ طولها 4.75 متر مساحة تخزين تبلغ 1719 لترا.

وعلى الرغم من هذه المزايا، التي تشمل الدفع النظيف وسرعة الشحن ومدى السير الكبير، إلا أن التقنية تواجه مشكلة عدم توافر البنية التحتية اللازمة، الأمر الذي شكل عائقا كبيرا أمام انتشارها إلى الآن.

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