ميني تطلق نسخ كهربائية من موديلات John Cooper Works

لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة ميني عن إطلاق نسخ كهربائية من موديلات John Cooper Works الرياضية، التي تعتمد على الطراز Cooper ثلاثي الأبواب والطراز Aceman، الذي ينتمي إلى فئة SUV الصغيرة بطوله البالغ 08ر4 متر.

وأوضحت الشركة البريطانية أن النسخ الكهربائية الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 190 كيلووات/258 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 350 نيوتن متر، والذي يدفع السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 200 كلم/س.

وتتضافر جهود المحرك الكهربائي مع بطارية سعة 54 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 371 كلم.

وتتوفر النسخ الكهربائية نظير سعر يبدأ من 40 ألف و650 يورو للطراز Cooper و43 ألف و150 يورو للطراز Aceman.