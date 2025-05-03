بعد أزمة الشاحن الصيني| ما أبرز السيارات الكهربائية "برتوكول أوروبي" في مصر

كتب - محمود أمين:

شهد السوق المصري تناميًا ملحوظًا في عدد السيارات الكهربائية المستوردة لا سيما من الصين وأوروبا، لكن قرارًا صدر مؤخرًا عن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أحدث حالة من الجدل بين مستخدمي السيارات الكهربائية بعد الإعلان عن إلغاء دعم بروتوكول الشحن الصيني في محطات الشحن السريع داخل مصر، والاعتماد فقط على بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2، وهو القرار الذي دفع الكثير من المستخدمين لإعادة تقييم خياراتهم الحالية والمستقبلية.

أوضح مرفق تنظيم الكهرباء أن القرار يهدف إلى توحيد بروتوكولات الشحن وتعزيز السلامة العامة داخل محطات الشحن، حيث أن تعدد أنظمة الشحن بين السيارات الصينية والأوروبية تسبب في تعقيدات تقنية ومخاطر محتملة. القرار يسمح باستمرار الشحن للسيارات الصينية عبر الشحن المنزلي أو البطيء، لكنها أصبحت غير مفعلة داخل محطات الشحن السريعة على الطرق السريعة ومحطات الخدمة العامة، مما أثر على عدد كبير من الملاك، خاصة أن نسبة كبيرة من السيارات الكهربائية المستعملة والمستوردة بشكل فردي في مصر تعتمد على بروتوكول GB/T الصيني.

رغم الجدل، فإن عددًا من السيارات الكهربائية المتوفرة في السوق المصري تأتي داعمة لبروتوكول CCS2 الأوروبي، سواء كانت سيارات أوروبية المنشأ أو سيارات صينية تم استيرادها من خلال وكلاء رسميين قاموا بتعديل نظم الشحن لتتناسب مع البنية التحتية في مصر. وفيما يلي أبرز الطرازات المتوفرة حاليًا في مصر والتي تدعم الشحن الأوروبي السريع:

- شيري EQ7

- إم جي 4

- إكس بينج X7

- إكس بينج X9

- لوتس إلترا

- فولفو EX30

- ميني كوبر EV

- بي إم دبليو IX3

- زيكر 001

- زيكر 007

- سمارت #3

- سمارت #5

- مرسيدس EQ7

هذه الطرازات تدعم بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2، ما يجعلها قادرة على الاستفادة الكاملة من محطات الشحن السريع، وخصوصًا على الطرق السريعة ومداخل المدن.

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