سيارة مستعملة موديل 2006 "أتوماتيك" بـ 300 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

يبحث قطاع كبير من زبائن سوق السيارات عن امتلاك سيارة مستعملة متوسطة السعر بناقل حركة أتوماتيك، توفر الحد الأدنى من الرفاهية وتتناسب في الوقت ذاته مع أوضاعهم الاقتصادية.

وبالرغم من الارتفاعات غير المسبوقة بأسعار جميع السيارات وبخاصة المستوردة، يبقى هناك بعض السيارات التي تنتمي لعلامات تجارية عريقة يمكن اقتنائها بأسعار مناسبة، وذلك مقارنة بأسعار السيارات الجديدة.

تقدم شيفرولية أفيو موديل 2006 بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات؛ وتبلغ مساحة التخزين الداخلية "الشنطة" 400 لتر، وتتميز السيارة بتوافر قطع الغيار و سهولة الصيانة، كما أنها موفرة نسبيًا في استهلاك الوقود.

تأتي شيفروليه أفيو بطول بلغ 4.310 متر، وعرض 1.710 متر مع ارتفاع بواقع 1.505 متر.

بلغ سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 في سوق المستعمل 300 ألف جنيه، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

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