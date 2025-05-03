50 ألف جنيه.. كاش باك على GAC GS4 الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الفاخرة في مصر، عن تطبيق عرض "كاش باك" على سيارتها GAC GS4 بقيمة 50 ألف جنيه بدءًا من شهر مايو الجاري.

تتوفر جي إيه سي GS4 بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,185,000 جنيه للفئة الأولي GS، أما الفئة الثانية GB سعرها 1,265,000 جنيه، والفئة الثالثة GE سعرها 1,335,000 جنيه.

ويمكنك من خلال التقرير التالي التعرف على الأسعار والمواصفات التفصيلية لـ GS4 بالسوق المصري:

السيارة مزودة بمحرك GDI تربو سعة 1500 سي سي، بقوة 166 حصان، عزم أقصى 265 نيوتن. متر، بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات. تستهلك السيارة في المتوسط 6.8 لترات من الوقود لكل 100 كم.

تأتي السيارة الصينية GS4 في السوق المصري بطول 4545 مم، وعرض 1856 مم، وإرتفاع 1668 مم، وقاعده العجلات 2680 مم، وشنطة خلفية 470 لتر، وسعه خزان الوقود 55 لتر.

قدمت GS4 بعددًا من وسائل الأمان والسلامة في مقدمتها وسائد هوائية أمامية للحماية، نظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات، زجاج ومرايات جانبية كهربائية، نظام التحكم فى نزول المنحدرات، ونظام التعامل مع المرتفعات HHC، بالاضافة إلى فرامل اليد إلكترونيه، وتقنية متابعة ضغط الإطارات، وبرنامج التحكم في الثبات، و كاميرا وحساسات حركة خلفية،

تقدم مقصورة السيارة مع شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصات، شاشة أكبر قياس 12.3 بالفئات الأعلى، يقدمان مع شاشة لوحة العدادات قياس 12.3 بوصة بتقنية LCD، شاحن لاسلكي لإعادة شحن الأجهزة الذكية.

تتوفر جي إيه سي GS4 في السوق المصري من مليون و250 ألف جنيه للفئة الأولى، الفئة الثانية تقدم مقابل مليون و300 ألف جنيه، الفئة الثالثة الأعلى تجهيزا تقدم مقابل مليون و390 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا..

بـ215 ألف جنيه.. أرخص وأصغر سيارة ركوب "زيرو" في مصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

أسعار جميع سيارات 2026 التي طرحت في مصر حتى الآن.. تعرف عليها

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

بـ435 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة 8 راكب "زيرو" في مصر