نوريس يسعى لاستعادة توازنه في سباق فورمولا-1 بميامي

ميامي - (د ب أ):

يتطلع لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين إلى استعادة توازنه في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 عندما ينطلق سباق جائزة ميامي الكبرى، سادس سباقات الموسم الحالي، غدا الأحد.

وحتى الآن، لم يتمكن نوريس سوى من الفوز بسباق واحد من أصب خمس سباقات أقيمت هذا الموسم، ويتطلع إلى استعادة توازنه في البطولة من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب فئة السائقين.

ويحمل سباق جائزة ميامي الكبرى ذكريات رائعة لنوريس، بعدما شهد سباق العام الماضي في ميامي لحظة بارزة حينما حقق لاندو نوريسأول فوز له في فورمولا-1.

وأنهى فوز نوريس فترة جفاف طويلة لفريق مكلارين، الذي كان آخر انتصاره في جائزة إيطاليا الكبرى لعام 2021 مع السائق دانيال ريكاردو.

ولكن نوريس يمر بفترة صعبة للغاية، وقد أكد إنه لا يشعر بالراحة في السيارة، وانتقد نفسه بشدة.

ووصف نوريس نفسه بأنه "لا يفقه شيئا" بعد فشله في استخراج الأداء الأفضل من سيارته في تجارب التأهيل في البحرين، كما أطلق على نفسه "أحمق" بعد الحادث الذي تعرض له في التجربة الحرة الثالثة في السعودية.

ورغم ترنح نوريس، يظل فريق مكلارين، الذي توج بلقب بطولة العالم في فئة المصنعين في العام الماضي، في المنافسة على لقبي السائقين والمصنعين، لاسيما وان الفريق يتصدر فئة المصنعين حاليا، كما أن سائقه الثاني أوسكار بياستري يتصدر ترتيب فئة السائقين.

ويمتلك مكلارين أفضل سيارة في الرياضة، باعتراف الفريق نفسه، وكان يعتقد أن يكون نوريس، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بترتيب فئة السائقين خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بول، هو من يقود أحلام الفريق في الفوز بلقب فئة السائقين.

لكن المفاجأة كانت في الأداء المذهل للسائق الأسترالي أوسكار بياستري، الذي برز بقوة. ورغم حظه العثر وحرمانه من منصة التتويج في سباق ملبورن، فقد فاز بثلاثة من أصل أربع سباقات تالية، ليتصدر ترتيب السائقين بفارق 10 نقاط عن زميله نوريس.

ويقدم المضمار الموجود في ميامي اختبارا صعبا للسائقين ولسيارتهم، حيث يتضمن المضمار طريقا مستقيما بدون منعطفات بطول 2ر1 كيلومتر، مما يجعلها من بين الحلبات التي تسجل أعلى السرعات خلال الموسم.

وتشير توقعات الطقس إلى حالة غير مستقرة، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة ومتقطعة من الجمعة حتى الأحد. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية، مع رطوبة تصل إلى 69 في المئة يوم الأحد.

ولدى مضمار ميامي الدولي تاريخا قصيرا في فورمولا-1، حيث انضم إلى أجندة السباقات في عام 2022 واستضاف حتى الآن ثلاث سباقات فقط.

ويتصدر أوسكار بياستري ترتيب فئة السائقين، متقدما بفارق 10 نقاط على زميله لاندو نوريس ويأتي خلفه الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، ثم جورج راسل، سائق مرسيدس.

وبالمثل، يتفوق فريق مكلارين في فئة الصانعين بفارق 77 نقطة عن مرسيدس، بينما يحتل ريد بل المركز الثالث بفارق 11 نقطة عن فيراري الذي يواجه صعوبات هذا الموسم.