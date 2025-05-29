سوبارو ترفع أسعار جميع طرزها بسبب ظروف الأسواق

طوكيو - (د ب أ):

انضمت شركة صناعة السيارات اليابانية سوبارو إلى قائمة متنامية من شركات صناعة السيارات التي رفعت أسعار سياراتها بحلول منتصف العام، بسبب ارتفاع النفقات.

وأشار موقع كار أند درايفر إلى أن الزيادة في أسعار سيارات سوبارو تتراوح بين 750 دولارا و2055 دولارا بسب قائمة أسعار نشرها موقع أحد الوكلاء قبل أن يحذفها.

وكانت السيارة الكهربائية سولتيرا التي تكافح سوبارو لزيادة مبيعاتها هي الوحيدة التي نجت من دورة زيادة الأسعار الحالية.

ورغم أن الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده بشكل عام قد تكون سببا لزيادة الأسعار، جاء تصريح متحدث باسم سوبارو غامضا حيث قال إن "الأوضاع الحالية للسوق" هي السبب في زيادة الأسعار.

وقالت سوبارو في بيان إن التغييرات في الأسعار جاءت لتعويض الزيادة في النفقات، مع المحافظة على على قيمة ثابتة للعميل. ولا يتم تحديد سعر سيارات سوبارو وفقا لبلد المنشأ".

وبحسب إخطار الوكيل، زاد سعر السيارتين كورستريك وإمبريزا بمقدار 750 دولارا، في حين ارتفع سعر سيارات أسينت بما يتراوح بين 1085 و2055 دولارا، وفقا لفئة كل سيارة وما بها من تجهيزات وكماليات. وارتفع سعر السيارتين بي.آر.زد ودبليو.آر.إكس بمقدار 2000 دولار. وزاد سعر السيارة ليجاسي بمقدار 1600 دولار.

كما زادت أسعار السيارة أوتباك بما بين 1715 و1820 دولارا في حين زاد سعر فورستر بما يتراوح بين 1075 و1600 دولار.

يذكر أن قرار سوبارو زيادة الأسعار في منتصف العام ليس جديدا بالنسبة لشركات السيارات حاليا، حيث رفعت فورد موتور كورب الأمريكية أسعار ثلاثة طرز مُنتجة في المكسيك، وقالت إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السيارات المستوردة كانت من أسباب زيادة الأسعار.