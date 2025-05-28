لمحبي السيارات الفاخرة.. لكزس تطلق أيقونتها ES موديل 2026

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة لكزس عن إطلاق سيارتها ES الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الصالون الفارهة.

ترف بدون ضجيج

وأوضحت لكزس أن سيارتها ES الجديدة تأتي بمقصورة داخلية تمتاز بتصميم أنيق وهادئ يعكس فلسفة "الترف بدون ضجيج"، التي تشتهر بها العلامة اليابانية، فضلا عن الرحابة وإمكانية التجهيز بمقاعد قابلة للإمالة كهربائيا.

وتبرز في المقدمة شاشة لمسية كبيرة بقياس14 بوصة لنظام الملتيميديا، إلى جانب شاشة رقمية بقياس 3ر12 بوصة لعرض بيانات القيادة.

وتقلّصت الأزرار التقليدية إلى الحد الأدنى؛ حيث استُبدلت بأسطح لمسية مدمجة لا تُرى إلا عند تشغيل السيارة. وتعتمد المقصورة الداخلية على مواد جيدة، مع نظام الإضاءة المحيطية.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة ES الجديدة أنظمة دفع مختلفة تشمل الطرازات الكهربائية ومنها نسخة ES 350e ذات الدفع الأمامي مع بطارية سعة 77 كيلووات ساعة وقوة 224 حصان، ونسخة ES 500e بنظام دفع رباعي وبطارية سعة 75 كيلووات ساعة وقوة 343 حصان، مع مدى سير يصل إلى 530 كلم.

كما تتوفر من السيارة نسخة هجينة تحمل الاسم 300h وتنطلق بقوة 201 حصان، مع خيار الدفع الأمامي أو الرباعي، كما يتوفر كذلك طراز 350h بقوة247 حصان.