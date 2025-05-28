بي واي دي تطلق سيارتها Dolphin Surf الكهربائية الصغيرة

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "بي واي دي" عن إطلاق سيارتها الكهربائية Dolphin Surf الصغيرة، التي ستشعل نار المنافسة مع هيونداي Inster وداسيا Spring وفيات 500e.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها Dolphin Surf الصغيرة تأتي بطول 28ر4 متر وعرض 77ر1 متر وارتفاع 57ر1 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 7ر2 متر.

شخصية أنيقة

وتتميز السيارة الجديدة بشخصية أنيقة ترسم ملامحها المقدمة والكشافات مع فتحات التهوية في المصدم والخطوط التصميمية مفتولة العضلات على المئزر الأمامي والمصدم الخلفي، بالإضافة إلى الحليات الجذابة.

وتتمتع السيارة بمقصورة داخلية بلمسات عصرية ومواد عالية الجودة ومواضع تخزين متعددة مع شاشة لمسية كبيرة على لوحة القيادة يمكن تدويرها وتحويلها من الوضع الأفقي إلى الرأسي.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محرك كهربائي بقوة تبلغ 65 أو 115 كيلووات، ما يتيح للسيارة التسارع في أحسن الحالات من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 1ر9 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 150 كلم/س.

وتتوفر للسيارة بطارية سعة 30 أو 2ر43 كيلووات ساعة، مع مدى سير يصل إلى 220 أو 322 كلم.

وتشتمل باقة التجهيزات على مصابيح الضوء النهاري بتقنية LED وميزة الدخول بدون مفتاح (Keyless Entry) وميزة (Vehicle-to-Load) لشحن أجهزة خارجية كالدراجات الكهربائية مباشرة من السيارة.