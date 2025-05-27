"الغرف التجارية" تكشف مميزات تخفيف قيود استيراد السيارات الأمريكية

كتبت - داليا الظنيني:

أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن قرار الحكومة بتخفيف القيود على استيراد السيارات الأمريكية يحمل في طياته منفعة هامة للسوق المصري، تتمثل في تسهيل دخول قطع الغيار الأصلية.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها تذليل العقبات الجمركية والإجرائية التي كانت تعيق وصول هذه القطع سابقًا، وهو ما سينعكس إيجابًا على أصحاب السيارات الأمريكية في مصر.

وفي تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة أزهري، أوضح زيتون أن هذا التوجه الجديد في السياسة التجارية سيساهم في تحسين خدمات ما بعد البيع للسيارات الأمريكية المتداولة في السوق، وتعزيز قدرة شبكات الصيانة والوكلاء العاملين في مصر على تقديم دعم أفضل.

وتابع: لا توجد زيادة كبيرة في مبيعات السيارات الأمريكية نتيجة لهذا القرار، مشيرًا إلى أن التحديات التسويقية والمنافسة القوية من قبل السيارات الكورية واليابانية هي التي تهيمن على السوق.

وأوضح أن الأثر الاقتصادي الأكبر لرفع القيود سيظهر بشكل أوضح في قطاعات أخرى، مثل استيراد المواد الغذائية، خاصة الألبان واللحوم، حيث من المتوقع زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، بينما يظل تأثير القرار محدودًا على قطاع السيارات من حيث حجم المبيعات والتغير في الأسعار.

وأكمل: تخفيف قيود استيراد السيارات الأمريكية سيسهل دخول قطع الغيار الأصلية.

وأوضح أن القرار سيحسن تجربة ما بعد البيع ودعم الصيانة للسيارات الأمريكية الموجودة، معقبًا: من المتوقع ألا تحدث "طفرة" في مبيعات السيارات الأمريكية بسبب المنافسة.

وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي الأكبر للقرار سيكون في قطاعات أخرى مثل استيراد الأغذية.