القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة "شاومي" xiaomi الصينية ثالث أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية بالعالم، عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 47.4% خلال الربع الأول من عام 2025 الجاري.

وأوضحت الشركة الصينية أن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية كان سببًا رئيسيًا في تنمية الإيرادات الإجمالية للشركة باستثماراتها المختلفة.

ووفقا للبيانات المعلنة من مجموعة بورصات لندن، قفز صافي الربح المعدل للشركة الصينية بنحو 64.5% على أساس سنوي إلى 10.7 مليار يوان، ليفوق متوسط التقديرات البالغ 8.96 مليار يوان.

وبلغت إيرادات شاومي في الأشهر الثلاث الأول من العام الجاري 15.48 مليار دولار، لتتجاوز متوسط توقعات 17 محللا جمعتها مجموعة بورصة لندن.

كانت شاومي أزاحت النقاب قبل أيام، عن سيارتها YU7 الكهربائية متعددة الاستخدامات الجديدة، وأوضحت أنها ستفتح باب الحجز رسميًا لشرائها في يوليو القادم.

وأفادت وزارة الصناعة الصينية في وقت سابق أن الإصدار الجديد من YU7 سيحافظ على نظام الدفع المزدوج (ثنائي المحرك الكهربائي) مع نظام الدفع الرباعي (AWD).

ولكن الإصدار الجديد سيقدم مع زيادة في القوة الإجمالية مقارنة بالإصدارات السابقة، ليصل إلى 365 كيلوواط (495 حصان).

تأتي بمصابيح LED على شكل “X”، مع تصميم علوي للمصابيح الأمامية يحتوي على لمسات مفرغة تزيد من طابعها المستقبلي.

تتميز بلمسات سوداء حول أقواس العجلات، مع جنوط رياضية بخمسة أذرع متوفرة بقياسات 19، 20، و21 إنش، مما يعزز مظهرها الرياضي الجذاب.

تعتمد شاومي YU7 تصميمًا نصف دائري لوحدة الإضاءة الخلفية، بالإضافة إلى مشتت هواء ضخم، مما يمنحها طابعًا هجوميًا ديناميكيًا.

ويتوقع خبراء أن تقدم سيارة شاومي الجديدة بأسعار تتراوح بين 34,700 إلى 44,420 دولاراً، ما يجعلها تزيد الضغط على سيارات رائدة مثل تسلا موديل Y.

يذكر أن شاومي دخلت عالم صناعة السيارات قبل نحو عام بإعلانها عن السيارة SU7 والتي تجاوزت مبيعاتها بعد ساعات من طرحها حاجز الـ50 ألف سيارة.

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