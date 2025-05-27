تاتا موتورز الهندية رسميًا في مصر بتشكيلة كاملة من المركبات التجارية

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة تاتا موتورز الهندية عن الإطلاق الرسمي لمجموعة مركباتها التجارية في السوق المصري، وذلك بالتعاون مع شركة MTI ، في خطوة تهدف إلى دعم قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.

تضم المجموعة الجديدة طرازات متنوعة تشمل الشاحنات الخفيفة والثقيلة والحافلات، من بينها Tata Xenon Ultra 1.7، وUltra 7.T، وUltra 9.T، وPrima 3328.K، وPrima 4438.S، وPrima 8.6038، إلى جانب الحافلة الكبيرة Tata 613 LP، لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الأعمال في مصر.

وقال رئيس قطاع الأعمال الدولية في تاتا موتورز، آصف شميم، إن السوق المصري يمثل محورًا استراتيجيًا للشركة بفضل التوسع العمراني وتزايد الطلب على حلول نقل موثوقة، مشيرًا إلى أن الشركة تعتمد على خبرة MTI الواسعة لضمان نجاح التعاون.

من جانبه، أوضح خالد محمود رئيس مجلس إدارة MTI، أن الشراكة مع تاتا موتورز ستسهم في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية في مصر، من خلال تقديم مركبات عالية الأداء وخدمات ما بعد البيع متكاملة عبر شبكة منتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتوفر الشراكة خدمات دعم فني وصيانة موسعة، بالإضافة إلى ضمانات تصل إلى خمس سنوات أو 150,000 كيلومتر على بعض الطرازات، ضمن خطة شاملة لتعزيز جاهزية المركبات وزيادة الاعتماد عليها في السوق المحلي.

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