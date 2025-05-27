10 صور للسيارة جينيسيس G80 Electrified الفارهة بعد تقديمها رسميًا

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة جينيسيس الكورية الجنوبية، عن إطلاق سيارتها الكهربائية G80 Electrified الجديدة، التي تنتمي إلى موديلات الصالون الفارهة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن أبرز التحسينات تتمثل في زيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 13 سم، ما أتاح مساحة إضافية في الصف الخلفي للركاب، إلى جانب سعة أكبر لحزمة البطارية.

وقد زادت سعة البطارية من 87 إلى 95 كيلووات ساعة، ما يمنح السيارة مدى سير يصل إلى570 كلم، أي بزيادة قدرها 50 كلم مقارنة بالإصدار السابق.

وأشارت الشركة التابعة لمجموعة هيونداي إلى أنه من الممكن تهيئة البطارية حراريا مسبقا، مما يعمل على تسريع وتيرة عملية الشحن. ويمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون 25 دقيقة فقط.

ومن الناحية التصميمية، تطل السيارة بملامح جديدة على المقدمة، مع جنوط جديدة مصنوعة من معدن خفيف بقياس 19 بوصة، ومصابيح أمامية محسّنة في تصميم Multi-Lens Array، والتي تتمتع بأداء إضاءة أفضل.

وحصلت المقصورة الداخلية على خدمات شاشة OLED ضخمة بحجم 27 بوصة تمتد من خلف المقود حتى وسط لوحة القيادة، وتجمع بين عرض معلومات السائق ونظام الترفيه والملاحة.

وتشمل التحسينات الأخرى ستائر شمسية كهربائية ونظام صوتي فاخر يدعم تقنية Dolby Atmos، إلى جانب ميزة التعرف على السائق عبر بصمة الإصبع وتصميم جديد للمقود. كما أعادت جينيسيس تصميم المقاعد الأمامية والخلفية لتوفير راحة أكبر للركاب.

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