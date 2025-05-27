قبل تحذيرها الأخير.. تعرف على الأسعار الرسمية لسيارات "زيكر" في مصر

القاهرة - (مصراوي):

قبل ساعات، أصدرت علامة "زيكر" ZEEKR التجارية الصينية، بيانًا رسميًا حذرت فيه المستهلكين بالسوق المصري، من التعامل أو شراء سياراتها خارج الإطار الرسمي وموزعها المعتمد شركة EIM المصرية العالمية للسيارات.

تعد ZEEKR إحدى الشركات التابعة لشركة Geely القابضة، التي تأسست في عام 1997 في هانجتشو بالصين، وهي من إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال التنقل الكهربائي.

وحذرت ZEEKR من استيراد سياراتها خارج الإطار الرسمي، وذلك بحسب البيان كون تلك السيارات لم تخضع لاختبارات استيفاء المعايير الصارمة المطلوبة لبيئة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وانطلقت العلامة الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية لأول مرة بمصر خلال شهر فبراير الماضي، وتوفر عبر موزعها الحصري EIM لمستهلكي السوق المحلي سيارتين موديل 2025.

ويسلط التقرير الآتي الضوء على مواصفات سيارات ZEEKR المتوفرة لدى الموزع الحصري في مصر وأسعارها الرسمية:

زيكر 001

زيكر 001 موديل 2025 تعتمد على منظومة توليد قوة تصل إلى 537 حصانًا، مما يتيح لها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.8 ثوانٍ فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س.

أما المدى، فيمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى 620 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، بفضل نظام الدفع الخلفي. كما أن السيارة تحتوي على ميزة فريدة تسمح لها بالتحول بين نظام الدفع الخلفي ونظام الدفع الكلي للعجلات في خلال 4 ثوانٍ.

تأتي زيكر 001 بأبعاد ضخمة تشمل طول 4.970 مم، وعرض 1.990 مم، وارتفاع 1.560 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 3.000 مم، ما يوفر مساحة كبيرة للركاب.

تتمتع السيارة زيكر 001 بمساحة كبيرة للشنطة يمكن أن تصل إلى 2.144 لترًا عند طي المقاعد الخلفية، مما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة والعائلات.

السيارة مزودة بمصابيح أمامية بتقنية ماتريكس LED مع إضاءة تكيفية، وعدد 64 وحدة LED ديناميكية. أما المصابيح الخلفية فهي تمتد عبر عرض الجزء الخلفي للسيارة، مما يعطي مظهرًا عصريًا وجذابًا.

تمتلك زيكر 001 بنظام تكييف أوتوماتيك ثلاثي المناطق مع جهاز لتنقية الهواء، بالإضافة إلى إضاءة محيطية متعددة الألوان التي تضفي على المقصورة أجواء من الراحة والفخامة.

كما تحتوي السيارة على شاشة تحكم مركزية قياس 15.4 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات مقاس 8.9 بوصة، وشاشة عرض رأسية، بالإضافة إلى شاشة لمس بقياس 5.7 بوصة للتحكم في إعدادات التكييف بالمقاعد الخلفية.

تتوفر زيكر 001 الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 2.700.000 جنيه للفئة Long Range، و2.890.000 جنيه للفئة Privilege AWD، و3.300.000 جنيه للفئة Performance AWD كاملة التجهيز.

زيكر X

تتوفر ZEEKR X بنظام دفع خلفي مع محرك واحد أو نظام دفع رباعي مزدوج المحرك. النسخة ذات الدفع الرباعي تأتي بمحركين كهربائيين، وتنتج قوة تصل إلى 442 حصانًا مع عزم دوران 543 نيوتن متر، ما يمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.8 ثانية.

أما النسخة ذات الدفع الخلفي، فهي تأتي بمحرك واحد بقوة 272 حصانًا، ويصل مدى السيارة إلى 560 كم وفقًا لاختبارات CLTC، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.8 ثانية.

زودت السيارة ببطارية بسعة 66 كيلووات في الساعة من شركة CATL، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 512 كم CLTC.

تتضمن ZEEKR X مجموعة من أنظمة السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب. حيث تأتي السيارة مزودة بسبع وسائد هوائية، بما في ذلك وسائد هوائية أمامية قابلة للتكيف مع وضعية الجالس لضمان حماية شاملة للركاب، بالإضافة إلى وسائد هوائية جانبية تمتد لتغطي المساحات الداخلية بشكل كامل.

أيضًا، تحتوي السيارة على أنظمة مساعدة القيادة الحديثة مثل، نظام إنذار ضد السرقة، أنظمة مساعدة السائق، المساعدة في التعرف على إشارات المرور، مساعد ركن السيارة الأمامي والخلفي، تنبيه حركة المرور الخلفية.

تقدم زيكر X موديل 2025 في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 2.100.000 جنيه للفئة Long Range التي تعمل بنظام دفع خلفي، والفئة Performance رباعية الدفع تباع بـ2.250.000 جنيه.

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