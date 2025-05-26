بعد نحو 10 سنوات على فضيحة فولكس فاجن.. الحكم بسجن 4 مسؤولين بالشركة

براونشفايج - (د ب أ):

أدين أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة للسيارات بتهمة الاحتيال خلال محاكمتهم المتعلقة بفضيحة الديزل.

وقضت الغرفة الاقتصادية في المحكمة الإقليمية في براونشفايج الاثنين، على اثنين من المتهمين بالسجن لعدة سنوات، وأصدرت على الاثنين الآخرين أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ.

ووجه الادعاء العام الاتهامات إلى رئيس تكنولوجيا مجموعة نقل الحركة في فولكس فاجن، ورئيس سابق لتطوير العلامة التجارية الأساسية لفولكس فاجن، ومدير كبير سابق في تطوير محركات الديزل، وطالب بعقوبات سجن تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات.

والمتهم الرابع، وهو رئيس سابق لقسم مراقبة انبعاثات الديزل، متهم بالتواطؤ، وطالب الادعاء العام بسجنه لمدة عامين مع وقف التنفيذ. ويطالب فريق دفاعه بالاكتفاء بتوجيه تحذيرٍ له، بينما طالب محامو المتهمين الثلاثة الآخرين ببراءة موكليهم.

وتعود هذه القضية الكبرى إلى سبتمبر 2015، عندما اكتُشف في الولايات المتحدة أن شركة فولكس فاجن ثبّتت برنامجا في سياراتها التي تعمل بالديزل للتلاعب في اختبارات الانبعاثات.

وأدخلت هذه الفضيحة، المعروفة عالميا باسم "فضيحة الديزل"، شركة صناعة السيارات التي تتخذ من فولفسبورج مقرا لها في أزمة عميقة، وأدت إلى دعاوى قضائية لا حصر لها وتكاليف قدرت الشركة قيمتها بأكثر من 30 مليار يورو (34 مليار دولار).

ويُحاكم المتهمون الأربعة في محكمة براونشفايج الإقليمية منذ سبتمبر 2021. والحكم بالإدانة ليس نهائيا، كما لم تنته التحقيقات القضائية رغم صدور هذا الحكم بالإدانة.

وبعد هذه المحاكمة الأولى والقضية المعقدة ضد رئيس الشركة السابق مارتن فينتركورن، لا تزال هناك أربعة إجراءات جنائية أخرى ضد إجمالي 31 متهما مفتوحة، بحسب متحدث باسم المحكمة الإقليمية في براونشفايج.

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